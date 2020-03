Des millions de tablettes Android risquent d’être piratées car elles fonctionnent avec Kit Kat

Des dizaines de millions de tablettes Android ont passé des années sans mise à jour de sécurité et pourraient être à risque de piratage. Dans certains cas, Google (auteur du système d’exploitation Android) et le vendeur de tablettes ont retiré la prise en charge des appareils.

Les dernières données sur le partage du système d’exploitation, publiées par la société d’analyse Net Marketshare, montrent que 13% des tablettes (c’est-à-dire une sur huit) fonctionnent toujours sous Android 4.4, qui a presque sept ans.

La dernière fois que cette version d’Android a reçu un correctif de sécurité, c’était en octobre 2017 lorsqu’un correctif a été publié pour quatre vulnérabilités, dont deux ont été jugées critiques.

Les autres variantes 4.x (Android 4.0 à Android 4.3) représentent encore 3% des tablettes, tandis que les appareils Android 5.x (Lollipop) représentent près de 10% de la base d’utilisateurs, ce qui en fait la deuxième variante Android la plus populaire.

Obsolescence intégrée?

Jusqu’à un milliard de smartphones Android fonctionnent toujours sur la version 6.x ou les appareils plus anciens et non corrigés courent un risque important d’être infectés par des logiciels malveillants.

Les critiques ont souligné le fait que les appareils Android ont une durée de vie considérablement plus courte que d’autres systèmes d’exploitation comme Windows 7 ou Windows 10.

Il n’y a pas si longtemps, les tablettes étaient considérées comme l’héritier légitime du trône de l’ordinateur portable, générant d’innombrables articles sur les raisons pour lesquelles “ils étaient meilleurs que les ordinateurs portables” (bien que cela ne se soit pas exactement déroulé).

Les tablettes Android basées sur Android 4.4 (AKA Kit Kat) ont été les premières à vraiment tirer le meilleur parti d’Android sur un facteur de forme ardoise, offrant des fonctionnalités qui sont désormais considérées comme de facto standard.

Les tablettes populaires qui fonctionnaient sur Android 4.x incluent la Samsung Galaxy Tab 4 7.0, la Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE, la Sony Xperia Z2 Tablet LTE, Samsung Google Nexus 10 et la tablette Nvidia Shield originale.

Les propriétaires d’anciennes tablettes Android seraient avisés de vérifier les mises à jour disponibles, de sauvegarder leurs données et de protéger leurs appareils à l’aide de services antivirus.