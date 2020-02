des millions d’utilisateurs trompés par l’actualité

Au cours des derniers mois, des informations ont circulé sur le net concernant les abolition de deux des impôts les plus détestés jamais, qu’ils sont Licence Rai et timbre de voiture. Tout serait très beau, si seulement c’était vrai à distance; dommage que nous parlions d’un beau et bon canular qui a pu tromper des millions d’utilisateurs.

la timbre de voiture est la soi-disant “taxe foncière” d’un moyen de transport (que ce soit un véhicule à moteur, un tracteur, une moto ou similaire), chaque année, les propriétaires doivent le payer au région, le chiffre varie en fonction de sa puissance. La seule chose dont nous sommes sûrs, c’est qu’il peut générer des recettes fiscales de plus de 6 milliards euros.

la Licence Rai, pour sa part, est la redevance “possession d’un équipement de télévision”, qui implique le paiement de 100 euros par an à régler en plusieurs fois par le biais de factures d’électricité (les seuls qui peuvent demander une exonération sont les plus de 75 ans). ou qui déclare un revenu inférieur à 7 000 euros par an). Dans ce cas, les recettes fiscales générées sont de 1,5 milliard euros.

Frais Rai et taxe sur les voitures: voici ce qui se cache derrière les fausses nouvelles

Nous avons parlé de chiffres pour comprendre la vraie raison pour laquelle le nouvelles n’a jamais pu être mis en œuvre, le taxe ils portent dans les coffres du trésor au-delà 7,5 milliards euros par an, une quantité vraiment incroyable et pour le moins indispensable, si vous considérez que dette publique a récemment atteint des niveaux très élevés et le gouvernement met tout en œuvre pour éviter les amendes de l’Union européenne ou les Augmentation de la TVA.