Des moyens simples d’écouter des podcasts sur votre Mac

Vous pouvez maintenant écouter des podcasts sur votre Mac. Le système d’exploitation macOS Catalina est capable de diviser iTunes en différentes applications, ce qui signifie que vous pouvez avoir une bien meilleure expérience lors de l’utilisation de la nouvelle application.

Dans le cas où vous souhaitez écouter des podcasts sur votre Mac et si vous ne l’avez pas mis à jour, consultez les recommandations pour les clients externes que nous vous présentons.

Si vous êtes intéressé par plus de fonctionnalités pour votre Mac, vous pouvez maintenant faire une sauvegarde de macOS Catalina à partir de votre iPhone, iPad et iPod. Il vous suffit de cliquer pour en savoir plus sur ce formidable système d’exploitation.

Comment pouvez-vous utiliser cette application si vous souhaitez écouter des podcasts sur votre Mac

Si vous pensez que la version Mac de la nouvelle application de

Les podcasts sont les mêmes que ceux trouvés sur iPhone et iPad, ils sont les mêmes, malgré

si l'interface qui s'y trouve se comporte de manière très similaire,

elles concernent davantage les anciennes applications iTunes et iPad.

Si vous avez déjà utilisé une application Podcast sur votre iPhone ou iPad, vous pouvez voir tous vos podcasts abonnés et les épisodes récents lorsque vous ouvrez l’application. Vous pouvez également parcourir et vous abonner à de nouveaux podcasts, les lire ou les télécharger pour les écouter hors ligne.

L’interface utilisateur de l’application Podcasts est beaucoup plus facile à naviguer que l’interface utilisateur iTunes. Pour pouvoir alterner entre les sections, vous devez cliquer dessus dans la barre latérale gauche.

Dans la section principale de l’application, vous pouvez explorer, sélectionner des podcasts et des épisodes. Le lecteur de podcast est au sommet. Là, vous pouvez jouer, mettre en pause, distribuer et éliminer la reproduction en question.

Comment pouvez-vous vous abonner aux podcasts

Si c’est la première fois que vous utilisez l’application Podcasts, prenez le temps et explorez les podcasts dans la section “Parcourir” et “Graphiques principaux”. Vous pouvez écouter n’importe quel épisode de podcast sans vous abonner.

Si vous souhaitez écouter le dernier épisode d’un podcast particulier, il vous suffit de faire défiler le curseur sur le podcast, puis d’appuyer sur le bouton Lecture. En même temps, vous pouvez cliquer sur le podcast et appuyer sur le bouton Lecture à côté de l’un des épisodes à écouter.

Pour ajouter un podcast à votre bibliothèque, il vous suffit de

abonnez-vous et si vous voulez trouver un podcast, vous pouvez le faire

Cliquez sur la barre «Rechercher». Tapez le nom du podcast là-bas, puis

vous cliquez quand il apparaît dans la section principale. Dans la section du

détails du podcast cliquez sur «S'abonner».

Comment pouvez-vous écouter des podcasts?

Londres, Royaume-Uni – 24 juillet 2018: les boutons des podcasts, WhatsApp, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat et d’autres applications sur l’écran d’un iPhone.

Pour écouter des podcasts, vous devez appuyer sur le bouton Lecture sur l’un des écrans pour écouter l’un des épisodes de podcast. Cependant, il sera toujours préférable de le faire à partir des écrans “Bibliothèque” ou “Écouter maintenant”.

Après vous être abonné à vos podcasts préférés, vous devez cliquer sur “Épisodes” dans la barre latérale. Vous y verrez les derniers épisodes de tous vos podcasts. Faites défiler l’un des chapitres, puis appuyez sur le bouton Lecture pour écouter.

Cliquez sur “Écoutez maintenant” afin de pouvoir regarder les derniers épisodes de vos podcasts dans le menu “Suivant”. Si vous voulez voir plus d’épisodes et que ceux-ci sont disponibles hors ligne, vous devez cliquer sur “Télécharger” dans la barre latérale.

Téléchargez des podcasts individuels pour écouter des podcasts sur votre Mac

Par défaut, les nouveaux épisodes de podcast auxquels vous êtes abonné sont automatiquement téléchargés sur votre Mac. Si vous souhaitez télécharger individuellement un épisode antérieur de certains des podcasts ou un épisode de l’un auquel vous avez souscrit le La procédure est très similaire à l’application Musique.

Vous devez accéder à la page où l’épisode de podcast apparaît. Si vous n’êtes pas abonné au podcast, vous verrez un symbole plus (+) à côté du titre de l’épisode. Pour ce faire, vous cliquerez et l’épisode sera automatiquement ajouté à votre bibliothèque.

Le symbole plus (+) est remplacé par le bouton Télécharger, dans le cas où il s’agit d’un podcast auquel vous êtes déjà abonné, vous ne verrez que ce bouton et cliquez pour télécharger l’épisode. Cela apparaîtra maintenant dans la section “Téléchargements”.

Appuyez simplement sur le bouton Lecture pour démarrer la lecture. Ensuite, cliquez simplement sur le bouton Menu et vous pouvez cliquer sur “Supprimer” si vous ne voulez pas avoir l’épisode là ou si vous ne voulez pas le regarder à nouveau.

Faire la configuration des paramètres de l’application Podcasts

Dans le menu "Préférences", vous pouvez personnaliser

Fonctionnement de l'application Podcasts sur votre Mac. Dans la barre de menus, vous devez

cliquez sur "Podcasts" puis sélectionnez

«Préférences».

Dans l’onglet “Général”, vous pouvez modifier la fréquence des mises à jour de ces podcasts et sélectionner ceux que vous souhaitez télécharger automatiquement. La configuration que vous avez est le téléchargement par défaut, c’est pour “Nouveau seulement”. Vous pouvez changer cela en “Jamais” pour qu’il reste désactivé.

Dans l’onglet «Lecture», vous pouvez désactiver «Lecture continue» et régler les boutons de saut. Cliquez sur les flèches déroulantes à côté de “Suivant:” ou “Précédent” afin de pouvoir modifier les heures de saut.

Applications de podcast pour des tiers

L'application Podcasts est très simple à utiliser car

C'est maintenant une application qui est déjà disponible sur tous les Mac en plus

Pour être très fiable.

Cependant, l’application a besoin de certaines fonctionnalités que de nombreux utilisateurs de podcasts s’attendent à avoir. Un exemple de cela est qu’il n’y a pas d’option pour gérer les listes de lecture ou une fonction qui permet une file d’attente de lecture fiable.

Cela nécessite l’obtention d’une application tierce. Certaines des options les plus fiables pour vous sont les Pocket Racks, qui sont disponibles pour iPhone, iPad et Android.

De plus, il dispose d’un lecteur Web et d’une application pour Mac et Windows. En utilisant l’application Web ou Mac, vous pouvez gérer vos abonnements et écouter des podcasts. Toutes vos listes de lecture y sont également disponibles.

Une autre application tierce est Player FM, un client de podcast gratuit populaire pour iPhone et Android. Il s’agit d’une version de base ainsi que gratuite qui est également disponible sur le web.

Après avoir réussi à ouvrir le site Web et à vous connecter, vous verrez tous vos abonnements et les derniers épisodes que vous y avez vus. Il vous suffit de cliquer sur un épisode de podcast pour le lire. Vous pouvez trouver et vous abonner à plus de podcasts dans la section “Découvrir”.

De même, la version Web de Player FM est suffisamment basique. Maintenant, si vous souhaitez créer des listes de lecture personnalisées ou synchroniser la position de lecture sur tous vos appareils, il vous suffit de mettre à jour votre lecteur FM.