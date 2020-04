des offres incroyables secouent Iliad et MVNO

WindTre, de nombreuses offres attendent les utilisateurs qui souhaitent profiter de l’opportunité d’abandonner leur opérateur téléphonique et d’adopter la nouvelle marque unique. Les meilleures propositions du mois d’avril cachent une myriade de contenus au bon prix de vente, à condition qu’ils proviennent de certaines entreprises.

Allons-y avec de l’ordre, toutes les versions actuellement disponibles sur le marché partagent exactement le même ensemble de contenu, en particulier le consommateur se trouve avoir la possibilité de demander 50 gig du trafic de données à la vitesse de navigation maximale, avec minutes illimitées d’appeler qui vous voulez sans oublier 200 SMS qui peut être utilisé pour envoyer des messages à tous les numéros en Italie.

Le forfait à être engagé lors de la phase d’activation n’apparaît pas être trop exigeant, en particulier parlons de nous 10 euros pour l’achat de la nouvelle SIM rechargeable, et rien de plus. De la même manière, il est important de signaler l’absence de contraintes contractuelles durable, l’utilisateur peut demander le retrait de WindTre quand et comment cela se fera, sans toutefois être obligé de payer des pénalités ou de payer des frais supplémentaires.

Passer à WindTre: de nombreuses offres pour tous les utilisateurs

Sur le marché aujourd’hui, ils sont disponibles 2 versions de la même offre, différente uniquement dans le prix de vente final, par rapport à l’origine.

Ceux qui se retrouvent à quitter un opérateur virtuel, non inclus Fastweb Mobile, Kena Mobile, ho.Mobile et PosteMobile, peuvent demander le Go 50 Top + à 5,99 euros par mois. Les personnes susmentionnées, en plus de celles qui quittent l’opérateur Iliad, auront cependant accès Go 50 Fire +, le contenu est exactement le même, mais a un coût fixe de 6,99 euros par mois pour toujours.