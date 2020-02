Des panneaux solaires pour produire de l’énergie la nuit

Il y a une vieille blague dans laquelle trois scientifiques parlent des projets spatiaux de leurs pays respectifs pour voyager dans l’espace. Pour éviter les susceptibilités, je ne préciserai pas d’où vient chacune. Les deux premiers parlent d’aller à planètes du système solaire, chacun plus loin. Mais le troisième n’est pas contrôlé et garantit que son pays voyagera vers le soleil. Les deux scientifiques, incrédules, lui demandent que comment allez-vous voyager au soleil, une boule de feu incandescente. À quoi le scientifique répond que, bien sûr, ils voyageront la nuit.

Lorsque la question de obtenir de l’énergie électrique du soleil, le principal inconvénient est que la nuit il n’y a pas de lumière, il y a donc un certain nombre d’heures pendant lesquelles les cellules photovoltaïques ne remplissent pas leur fonction. Il en va de même pour les hélices lorsqu’il n’y a pas de vent dans les centrales éoliennes.

Mais il semble que les scientifiques n’aient pas ignoré ce problème et réfléchi longuement à la manière dont profiter des panneaux solaires même la nuit, une idée qui peut sembler aussi absurde que la blague que j’ai racontée au début mais qui, bien regardée, serait la solution idéale pour faire de l’énergie solaire une source d’énergie électrique premier ordre.

Lumière et chaleur: la thermoradiation à la rescousse

La technologie photovoltaïque actuelle il tire sur la lumière du soleil qui arrive sur terre pendant la journée. Mais pendant la nuit, cette lumière disparaît et les panneaux solaires cessent de produire de l’énergie électrique.

Mais que se passerait-il si nous utilisions notre planète comme source de chaleur Et le ciel nocturne comme un radiateur? Voici le thermoradiation, une spécialité qui, en théorie, pourrait profiter des heures nocturnes pour produire de l’énergie électrique à partir de la chaleur générée pendant la journée sur ces mêmes panneaux solaires.

Ainsi, la technologie photovoltaïque thermoradiante pourrait profiter de la chaleur au lieu de la lumière solaire et donc obtenir de l’énergie jour et nuit. L’idée n’est pas la mienne, évidemment, mais celle de Tristan Deppe et Jeremy Munday. Le second est professeur au Département de génie électrique et informatique de l’Université de Californie à Davis. Pour sa part, Tristan Deppe Il est un étudiant diplômé de Munday.

La théorie des deux est que les panneaux solaires adaptés produiraient la nuit environ 50 watts par mètre carré dans des conditions idéales, ce qui équivaudrait à un quart de ce qui est actuellement généré avec des panneaux solaires pendant la journée.

La proposition de Deppe et Munday Il a été publié dans le magazine spécialisé ACS Photonics du mois de janvier sous le titre Cellules Photovoltaïques de Nuit: Génération d’Energie Electrique par Couplage Optique avec l’Espace Profond, qui traduirait dirait “Cellules photovoltaïques de Nuit: Génération d’énergie électrique par couplage optique avec l’espace lointain” “

Selon les mots de son créateur, un objet brûlant émet de la chaleur sous forme de lumière infrarouge. Une cellule solaire est plus froide que le soleil, bien sûr, elle absorbe donc la lumière qu’elle reçoit. Pendant la nuit, l’espace est très froid, donc un objet chaud concentré au ciel irradierait de la chaleur, un principe utilisé pour pièces et objets frais et cela pourrait également être utilisé pour produire de l’électricité.

Actuellement, Munday développe prototypes à petite échelle de ces nouvelles cellules photovoltaïques. L’objectif est d’améliorer l’efficacité de ces panneaux pour obtenir plus d’énergie en moins de temps et avec moins de surface installée. L’avenir dira si le thermoradiant photovoltaïque Il peut être appliqué et est efficace à cet effet.

