Des personnalités du monde de la physique et des mathématiques se rencontrent à l’UDLAP

Afin de fournir un forum où l’information, l’échange d’idées et d’expériences liées au monde de la physique et des mathématiques sont informés, l’Université des Amériques Puebla a organisé le dixième Congrès de physique et mathématiques “AXIOM”, événement dans lequel, à travers des présentations, les participants ont reçu les outils nécessaires qui les aideront à prendre des décisions liées à leur profession.

L’accueil à l’événement a été donné par José Daniel Lozada Ramírez, doyen de l’École des sciences de l’Université des Amériques Puebla, qui a déclaré que «la physique est une science phénoménologique, c’est pourquoi les physiciens sont responsables d’étudier le fonctionnement de la terre et de l’univers; ils aident à comprendre depuis l’origine de l’univers jusqu’aux particules dont nous sommes faits; en plus d’appliquer leurs connaissances pour créer des produits utiles dans des domaines tels que la technologie médicale et aérospatiale, la météorologie et l’environnement », a déclaré Lozada, qui a également souligné que l’UDLAP se caractérise par le suivi d’une tutelle de nos étudiants à travers un voyage bien défini et accompagné, guidé du début à la fin, suivant la philosophie du début, de la poursuite et de l’achèvement, c’est pourquoi des événements tels que le Congrès de physique et de mathématiques sont organisés qui permettent aux participants de connaître de première main les expériences de les spécialistes dans le domaine de la physique et des mathématiques.

Le Congrès a présenté, pendant 3 jours, un très vaste programme qui, à travers la participation de personnalités de renom, a abordé des questions liées aux différentes branches de la physique et des mathématiques. “Les présentations ont été sélectionnées afin d’avoir la plus grande variété de sujets possible, car la forme de la connaissance n’est jamais homogène, mais dans des relations de coopération et de soutien mutuel”, a déclaré Andrea Montoya Aguilar, membre du Conseil de physique et Mathématiques de l’UDLAP.

Dans le cadre des intervenants qui faisaient partie du dixième Congrès de physique et de mathématiques “AXIOM” étaient présents deux des scientifiques récompensés par le prix Breakthrough, pour avoir fait partie de l’équipe multi-institutionnelle et multinationale qui a obtenu les données pour la visualisation de l’ombre du trou noir: Milagros Zeballos, universitaire UDLAP et David Hughes, directeur de projet et chercheur principal du grand télescope millimétrique de l’INAOE.

Dans son article intitulé “Déterminer les décalages vers le rouge des galaxies dans le premier univers”, Milagros Zeballos a expliqué comment déterminer les décalages vers le rouge et ce qui est un décalage vers le rouge, qui se produit lorsqu’une source de lumière s’éloigne d’un observateur et est utilisée pour déterminer le type de mouvement effectué par des objets astronomiques éloignés. «Cette différence, divisée par la longueur d’onde attendue dans le laboratoire et la ligne d’émission, est connue sous le nom de redshift; bien qu’il puisse également être bleu, car vous pouvez exécuter les raies d’émission à une longueur d’onde plus courte », a expliqué Zballos.

De son côté, David Hughes a parlé du Great Millimeter Telescope, un projet mexicain. “L’utilisation de ce télescope est très importante car sa participation à la science nous aide à comprendre la formation et l’évolution de la structure de l’univers”, a-t-il déclaré, qui a également souligné que le GTM est un projet qui nécessite des ingénieurs, des techniciens, Computologues, physiciens et chimistes pour effectuer des travaux de recherche dans ce domaine.

Il est à noter que lors du dixième Congrès de Physique et Mathématiques «AXIOM», une présentation a été faite sur les thèmes de: la logique quantique, comment est-elle et à quoi sert-elle?; traitement d’images spectrales; biophysique: biologie, physique et mathématiques … Laquelle passe en premier?; Axiome de Martin, une introduction; entre autres.

