Des problèmes avec les comptes Nintendo Switch? Activer 2FA

Un nombre indéterminé de comptes Nintendo Switch ont été menacés ces dernières semaines par des attaquants inconnus qui ils ont essayé de se connecter avec eux et d’achats en utilisant les informations de paiement enregistrées.

Le cas de la console Nintendo illustre la nécessité d’activer le authentification à deux facteurs. 2FA est une fonction de sécurité décrite comme «double identification», utilisée par la plupart des principaux services Internet et entreprises pour garantir une véritable authentification des utilisateurs.

Son fonctionnement est connu. À l’accès habituel à un service avec nom et mot de passe, 2FA ajoute un code envoyé généralement par SMS au smartphone de l’utilisateur. Compte tenu de la vulnérabilité potentielle de cette méthode de messagerie et de son piratage éventuel, Google (et d’autres fournisseurs) a créé un système plus avancé et sécurisé appelé Google Authenticator, comme alternative aux codes d’accès basés sur SMS.

2FA sur les comptes Nintendo Switch

Précisément, la société japonaise a recommandé l’activation de ce système de sécurité, revoir l’historique des comptes et supprimer dans les profils les informations compromises telles que les comptes PayPal ou les cartes bancaires.

L’activation de 2FA sur les comptes Nintendo Switch est similaire au processus effectué sur d’autres produits ou services, et la société propose une étape par étape dans cet article. Fondamentalement, cela consiste à accéder à accounts.nintendo.com, à sélectionner “Paramètres de connexion et de sécurité” et à configurer la vérification en deux étapes pour confirmer le compte de messagerie où le code de vérification sera envoyé.

Nintendo utilise l’application Google Authenticator Il peut être téléchargé pour Android dans le Play Store ou pour iOS dans l’App Store. Il fonctionne en générant des codes uniques de six à huit chiffres que les utilisateurs doivent saisir sur les formulaires de connexion lorsqu’ils tentent d’accéder à des comptes en ligne.

Étant donné que les codes Google Authenticator sont générés sur le smartphone d’un utilisateur et ne transitent jamais par des réseaux mobiles non sécurisés, les comptes en ligne qui utilisent des codes Authenticator en tant que couches 2FA sont considérés comme plus sécurisés que ceux protégés par des codes. par SMS. Un type de système qui a enregistré des insécurités dans le passé et des entreprises comme Google et Apple s’efforcent de le renforcer.

2FA est aujourd’hui un Mesure de sécurité essentielle au niveau du client pour renforcer les systèmes de mots de passe et nous vous recommandons vivement de l’activer pour l’utilisation de tout produit ou service qui l’a mis en œuvre, qui sont déjà la grande majorité.