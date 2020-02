Des problèmes liés au logiciel Starliner déclenchent un examen de la sécurité de la NASA sur les pratiques de Boeing – .

Le personnel de Boeing, de la NASA et de l’armée américaine a mis une housse de protection sur le vaisseau spatial Boeing CST-100 Starliner peu de temps après son atterrissage le 22 décembre à White Sands Missile Range au Nouveau-Mexique. (Photo de la NASA / Bill Ingalls)

Une évaluation intermédiaire de ce qui a mal tourné lors du premier vol sans équipage du taxi spatial CST-100 Starliner de Boeing en décembre a révélé tant de pannes que la NASA ordonne un examen complet de la sécurité des procédures de la compagnie.

La NASA et Boeing ont présenté un rapport de situation sur les examens post-vol de Starliner aujourd’hui, après que des préoccupations ont été exprimées publiquement cette semaine lors d’une réunion du comité consultatif de la sécurité aérospatiale de l’agence spatiale.

“Nous nous engageons à 100% en faveur de la transparence”, a déclaré Jim Bridenstine, administrateur de la NASA, aux journalistes lors d’une téléconférence.

Les révélations de cette semaine s’ajoutent aux préoccupations concernant les lacunes d’ingénierie dans d’autres secteurs d’activité de Boeing – y compris les avions commerciaux, où un problème logiciel et des manquements dans les procédures de formation ont entraîné deux accidents catastrophiques et l’échouement mondial de 737 avions à réaction MAX; et les avions militaires, où Boeing doit moderniser des avions-citernes Air Force KC-46 pour corriger un défaut de conception.

Douglas Loverro, administrateur associé de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines, a fait allusion à ces lacunes en discutant de la décision qu’il a prise avec le soutien de Bridenstine d’ordonner un examen de sécurité plus large. “Il y avait plusieurs facteurs dans mon esprit lorsque j’ai demandé au patron si nous pouvions faire cela”, a-t-il déclaré. “Et ce sont évidemment des articles de presse que nous avons vus d’autres parties de Boeing, ainsi que ce qui semblait être qualifié de ces problèmes logiciels.”

Le vol d’essai orbital de Boeing n’a pas atteint son objectif principal peu de temps après son lancement le 20 décembre, lorsque le moteur-fusée de Starliner n’a pas pu s’allumer comme prévu. Au moment où les ingénieurs pouvaient résoudre le problème et télécharger le logiciel corrigé, il était trop tard pour que le vaisseau spatial soit sur la bonne voie pour son rendez-vous prévu avec la Station spatiale internationale.

Au cours de leur dépannage, les ingénieurs ont constaté qu’un programme conçu pour suivre le temps écoulé de la mission – c’est-à-dire combien de temps s’était écoulé depuis le lancement – avait récupéré un horodatage du booster United Launch Alliance Atlas 5 presque 11 heures trop tôt et jamais corrigé l’heure.

Ce problème à lui seul a jeté le calendrier de l’envoi de trois avions spatiaux en mission de suivi à la station dans les limbes. Mais il y a eu un autre problème logiciel qui n’est pas devenu public avant la réunion du comité de sécurité de cette semaine.

Les responsables de Boeing et de la NASA ont signalé que le problème aurait pu ruiner la séparation du module de service du Starliner de son module d’équipage pendant la descente. Jim Chilton, vice-président senior de Boeing Space and Launch, a déclaré aujourd’hui que les propulseurs du module de service étaient programmés pour suivre le mauvais profil de tir, avec pour résultat que le module pourrait ne pas avoir atteint une séparation suffisante.

“Cela aurait pu faire basculer le module de service dans le module d’équipage”, a déclaré Chilton.

La NASA a déclaré qu’un tel scénario aurait pu entraîner la perte du véhicule. Chilton a déclaré que les ingénieurs de Boeing n’avaient pas entièrement compris ce qui se serait passé. Cependant, at-il ajouté, “cela ne peut pas être bon lorsque deux vaisseaux spatiaux vont entrer en contact”.

D’une manière ou d’une autre, les deux problèmes logiciels avaient glissé lors de la vérification avant le lancement et des tests du logiciel de vol de Starliner. Chilton a déclaré que le deuxième problème avait été découvert la nuit avant l’atterrissage de l’engin spatial, lors d’une double vérification complète du logiciel.

“Nous l’avons trouvé parce que nous sommes allés chercher”, a déclaré Chilton.

Les ingénieurs se sont précipités pour réécrire le logiciel, ont vérifié qu’il fonctionnait correctement et ont téléchargé le correctif moins de trois heures avant l’atterrissage de l’engin spatial le 22 décembre, a déclaré John Mulholland, vice-président et directeur de programme du programme Starliner de Boeing. Grâce au correctif, le Starliner a effectué un touché sans problème au Nouveau-Mexique.

Un autre problème est apparu pendant le vol: le système de communication de Starliner a eu du mal à établir le contact avec les satellites relais de la NASA, ce qui a contribué au retard dans le téléchargement du correctif pour le problème initial de mise à feu du moteur.

Le lendemain du lancement, Chilton a déclaré que le problème avait surgi parce que les propulseurs ratés de Starliner le mettaient dans la mauvaise position pour entrer en contact avec le réseau satellite. Aujourd’hui, Mulholland a déclaré que la conclusion préliminaire de Boeing était que le problème était lié au «bruit généré par la Terre sur des empreintes géographiques spécifiques».

“Nous pensons que la fréquence … est très proche de la fréquence qui serait associée aux tours de téléphonie mobile, et cela a créé ce plancher très bruyant qui ne nous a pas permis d’établir une liaison dès que nous en aurions eu besoin”, a-t-il déclaré.

Il a souligné que la question de la communication faisait toujours l’objet d’une enquête. Une équipe d’enquête conjointe Boeing-NASA devrait terminer ses travaux d’ici la fin de ce mois.

Loverro s’est dit préoccupé par le fait que les problèmes du programme Starliner pourraient aller plus loin que les trois problèmes qui ont surgi au cours de la mission de décembre.

“Pour le dire franchement, le problème auquel nous sommes confrontés est que nous avons de nombreuses échappées de processus dans la conception, le développement et le cycle de test du logiciel pour Starliner”, a-t-il déclaré. «Les deux problèmes logiciels que vous connaissez tous sont des indicateurs des problèmes logiciels, mais ce ne sont probablement que des symptômes. Ce n’est pas le vrai problème. »

Loverro a comparé le travail à la vérification du pneu de secours d’une voiture. “Si vous avez une roue de secours à plat, vous ne le découvrirez pas en conduisant la voiture”, a-t-il déclaré. «Vous le découvrirez en ouvrant le coffre et en vérifiant la pression dans le pneu. … Notre intention est d’aller vérifier la pièce de rechange et de nous assurer qu’elle est bien gonflée. »

Kathy Lueders, gestionnaire de programme pour le programme d’équipage commercial de la NASA, a déclaré que l’équipe d’enquête a déjà établi une liste de 11 actions correctives hautement prioritaires, principalement liées au traitement des erreurs logicielles connues et au resserrement des procédures de test.

“Nous allons prendre ces actions, ainsi que d’autres actions que Doug et l’OE [exploration and operations] équipe nous a donné, pour nous assurer que nous nous attaquons vraiment à la cause profonde », a-t-elle déclaré.

L’une des exigences consistera à examiner de plus près le progiciel complet Starliner, qui, selon Boeing, équivaut à un million de lignes de code.

Bridenstine a déclaré qu’il était trop tôt pour prédire comment l’examen de la sécurité pourrait affecter les plans pour les futurs vols Starliner. À terme, la NASA devra décider d’exiger ou non un autre test en vol sans équipage avant que les astronautes montent à bord.

Si la NASA nécessite un autre test sans équipage, le transfert utiliserait probablement le vaisseau Starliner actuellement en préparation pour le premier vol en équipage, a déclaré cette semaine au Pacifique Nord-Ouest Peter McGrath, directeur mondial des ventes et du marketing pour les activités d’exploration spatiale de Boeing. Conférence annuelle de l’Aerospace Alliance à Lynnwood, Wash.

Dans ce scénario, la capsule Starliner qui a volé en décembre serait remise à neuf pour la première mission en équipage, a déclaré McGrath. Boeing estime qu’il faudrait environ quatre mois pour qu’un Starliner soit prêt à être réutilisé. Cependant, dans un rapport publié la semaine dernière, le Government Accountability Office a déclaré que le premier cycle de rénovation pourrait prendre plus de temps car cela n’avait jamais été fait auparavant.

Aujourd’hui, Bridenstine a rappelé aux journalistes que la NASA travaille avec SpaceX ainsi qu’avec Boeing pour développer des taxis spatiaux commerciaux. Au cours de la dernière année, le Crew Dragon de SpaceX a mené avec succès une mission sans équipage vers la station spatiale ainsi qu’un test d’abandon en vol. À la suite du test d’abandon du mois dernier, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que le premier vol en équipage aurait probablement lieu entre avril et juin si la NASA donnait son accord.

“Nous avons deux fournisseurs, SpaceX et Boeing, qui vont emmener des astronautes américains à la Station spatiale internationale”, a déclaré Bridenstine. “Parce que nous avons une redondance différente, ce programme va continuer à aller de l’avant d’une manière qui rendra notre nation fière.”