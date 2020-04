des raids à distance arrivent

En période de quarantaine, beaucoup doivent s’adapter. Des gens normaux aux entreprises, grandes ou petites. Certains peuvent changer leur façon de travailler, d’autres ne le peuvent malheureusement pas. Parmi ceux qui ont réussi à changer quelque chose, il y a Niantic, les développeurs derrière Pokemon Go. Certains changements importants ont récemment été adoptés, mais ils ont laissé de côté un détail batailles de raid.

Avec la nouvelle mise à jour, les joueurs pourront effectuer ces batailles de raid à distance, donc sans quitter la maison. Cela vous permettra de combattre e attraper le pokemon le plus rare même sans vous mettre en danger ou mettre les autres en danger.

Pour mener à bien ces nouvelles batailles, vous devez encore une passe de raid qui se trouve dans la boutique en jeu. Le coût sera de 100 pokecoinsou 99 cents. D’autres colis contenant plusieurs passes peuvent arriver plus tard et il y aura également des cadeaux.

Pokemon Go, Niantic et le coronavirus

Niantic a apporté de grands changements au jeu à cause de la pandémie mondiale dont nous sommes tous malheureusement les protagonistes, d’une manière ou d’une autre. Parmi les nombreux changements, il y a une invitation aux joueurs à ne pas sortir, dans un certain sens avec certaines règles qui doivent être respectées, et d’autres qui sont plutôt des prix; le bâton et la carotte.

Un pas important franchi en direction des acteurs qui jusqu’à présent, ils pouvaient obtenir la meilleure expérience du jeu avec des moyens pas exactement acceptés par Niantic. Avec tout cela, il sera possible de s’amuser avec un jeu conçu pour quitter la maison et se déplacer, même si cela ne peut plus être fait avec confiance.