Des références à la culture pop créées à partir du surnaturel

Lorsque Supernatural a été présenté pour la première fois à l’automne 2005, les gens n’avaient aucune idée du phénomène et de l’impact que la série aurait sur le public. Dean (Jensen Ackles) et Sam (Jared Padalecki) dirigent le spectacle en tant que frères Winchester qui ont été élevés dans la vie de chasse, dédiés à l’éradication de toutes les choses surnaturelles après la mort de leur mère. Au cours de la série, le spectacle a immortalisé des symboles comme la tarte et la voiture de Dean, “Baby”. Sans parler de sa capacité à créer un dialogue citable. Maintenant que le spectacle se terminera après sa quinzième saison, nous jetons un regard en arrière pour nous rappeler certaines des références de la culture pop que Supernatural laissera derrière nous que nous allons glisser dans la vie quotidienne – ou du moins tenter de faire.

Mis à jour par Madison Lennon le 20 février 2020: Le surnaturel se termine malheureusement plus tard cette année après 15 saisons. Malgré la tristesse de sa fin imminente, personne ne peut dire que la série n’a pas un héritage incroyable. Il a créé d’innombrables blagues et blagues internes pour ceux qui appartiennent au fandom, en particulier pour tous ceux qui sont restés depuis les premiers jours.

Nous pensions que ce serait le moment idéal pour revoir cette liste et la mettre à jour avec quelques références culturelles plus populaires créées par le spectacle d’horreur de longue date et l’héritage de Winchester.

15 Le spectacle sans fin

Les fans de Supernatural ont été extrêmement bénis étant donné que la série a duré quinze saisons et plus de 300 épisodes. Peu de spectacles atteignent cet honneur. Cependant, il y a beaucoup de ennemis qui ont constamment demandé que Supernatural soit annulé.

Année après année, les fans et Supernatural-antis se battraient et feraient des blagues sans fin lorsque les nouvelles du renouvellement reviendraient. Les blagues sur la longévité de Supernatural sont presque aussi populaires que la série elle-même. Même les fans se sont parfois mis à plaisanter, même le spectacle!

14 Ghostfacers

The Ghostfacers est une série dans l’univers sur un groupe de personnes qui aiment chasser les fantômes. Ce qui a commencé comme deux personnages aléatoires introduits tôt pour ajouter un plaisir opposé à la chasse aux monstres compétente de Sam et Dean est devenu un ajout extrêmement populaire à la série.

Les Ghostfacers ont continué à apparaître tout au long de la série, pour le plus grand plaisir des fans qui les trouvent humoristiques. Il y a même eu un épisode entièrement filmé comme s’il s’agissait d’un épisode de Ghostfacers. Parfois, le show-within-a-show vit dans la culture pop, et c’est certainement le cas avec Supernatural.

13 Wincest

Au grand dam de nombreux fans et des garçons de Winchester eux-mêmes, il y a une partie très vocale du fandom Supernatural qui expédie Sam et Dean ensemble romantiquement, malgré le fait qu’ils soient liés. Le tabou de l’inceste ne les empêche pas d’écrire de grandes quantités de fanfictions et de créer beaucoup de fan art sur le jumelage illicite. Il est devenu si populaire auprès des fans (aux côtés de Destiel – Dean et Castiel) qu’il a été référencé à l’émission à plusieurs reprises.

Étant donné que Supernatural est connu pour être très méta parfois, il n’est pas surprenant que “Wincest” ait été présenté comme une punchline dans quelques épisodes. Ni Sam ni Dean n’en sont heureux, mais c’est une partie indéniable du fandom et de la culture de la série.

12 Fils capricieux

Vous auriez du mal à trouver quelqu’un qui pourrait écouter “Wayward Son” de Kansas et ne pas le relier à Sam et Dean. La chanson est devenue une partie si emblématique de la série qu’elle pourrait aussi bien être la chanson thème non officielle.

Il s’intègre extrêmement bien pour les deux Winchesters et il a joué à quelques reprises dans des moments charnières de la série, même si ce ne sont que quelques accords de l’instrument. “Continuez mon fils capricieux, car il y aura la paix quand vous aurez terminé”, c’est une ligne triste mais très poignante qui est plus que adaptée à leur histoire globale.

11 PUDDING!

Ce n’est qu’un mot et ça arrive en un instant très rapide mais “Pudding!” est sûr de vivre dans l’infamie pour les fans de Supernatural. Dans l’épisode de la saison cinq où Sam et Dean se rendent dans un établissement psychiatrique pour une chasse aux monstres, il arrive un moment où Dean doit prétendre qu’il n’a aucune idée de ce qui se passe.

Il décide que la meilleure façon de le faire est de baisser son pantalon et de crier “pudding!” Les fans citent cette scène et en partagent le GIF tout le temps sur les réseaux sociaux.

10 Bébé

La Chevrolet Impala 1967 noire de Dean, surnommée “Baby”, est facilement l’un des symboles les plus reconnus du salon. L’amour de Dean pour sa voiture est l’un de ses principaux aspects de caractère; il laisse rarement quelqu’un d’autre conduire la voiture. Du bourdonnement reconnaissable du moteur aux portes grinçantes, Baby emmène les deux frères à travers le pays et retour, leur mode de transport fiable car ils ont sauvé le monde à plusieurs reprises au cours des quinze dernières années.

La popularité de la voiture a certainement enregistré auprès des écrivains de l’émission; un épisode de la saison 11 dépeint le récit uniquement du point de vue de Baby. Nous n’associerons certainement pas la voiture à autre chose que Supernatural pour le reste de l’éternité (et nous souhaitons également en avoir une).

9 Pie

L’amour de Dean pour la tarte est l’un des faits les plus connus de son personnage. C’est son dessert préféré, et cela est clair au début de la série. Un bâillon qui court, c’est comment quelqu’un oublie de donner sa tarte à Dean, ou comment il n’en reçoit pas du tout.

Dans un épisode, Sam a même remplacé la tarte par un gâteau, à la grande offense de Dean. Néanmoins, pour un gars qui a tant sacrifié pour tout le monde, il mérite au moins de terminer la journée avec son dessert préféré. Puisque Supernatural a immortalisé ce dessert, nous mangerons une tarte pour toi, Dean.

8 “Jerk” “B *** h”

C’est l’une des citations les plus connues de l’émission, Sam étant appelé “b *** h” et Dean étant appelé “jerk”, respectivement. Il s’agit plutôt d’un terme d’affection entre les deux, quelque chose qu’ils se réfèrent l’un à l’autre pour alléger un moment sérieux (dont il y a beaucoup entre les frères).

C’est un échange qu’ils partagent depuis leur enfance, et il a attiré les fans. Les fans ont même acheté des marchandises avec ces étiquettes, les partageant souvent avec des amis proches et adoptant ce terme d’affection comme le leur. Quoi qu’il en soit, c’est un terme d’affection qui est gravé en permanence dans la culture pop grâce aux Winchesters.

7 “Salut Assbutt!”

Ah, Castiel. Au cours des saisons précédentes, Cas est maladroit et ne comprend pas la culture pop, les métaphores, les comparaisons, les insultes ou quoi que ce soit d’autre. Il crée donc hilarante la sienne, comme “assbutt”.

Le moment sérieux est accompagné d’humour lorsque Cas lance un cocktail Molotov à Michael, qui possède Adam (Jake Abel), dans la finale de la saison 5. Même Dean est décontenancé, regardant Cas douteusement, remettant en question l’insulte de Cas. Mais c’est une ligne qui est coincée, et certainement une insulte à Cas que nous n’oublierons pas de sitôt.

6 Orignal et écureuil

Les épithètes de Crowley (Mark Sheppard) pour Sam et Dean sont également les favoris des fans et apparaissent sur la marchandise Supernatural. La manière calme et recueillie de Crowley dans laquelle il appelle Sam “Moose” en raison de la taille de Sam et de Dean “Squirrel” est franchement adorable. Bien que Crowley ne veuille souvent pas admettre qu’il se soucie des Winchesters, il devient un allié pour eux, se sacrifiant même dans la saison 12 pour les aider à sauver le monde une fois de plus. Le roi de l’enfer est certainement l’un de nos personnages préférés et ses surnoms pour les deux principaux hommes sont parmi les plus mémorables. Nous espérons vraiment voir Crowley une dernière fois avant la fin de l’émission, ne serait-ce que pour qu’il puisse appeler Sam et Dean par leurs surnoms une dernière fois.

5 “Je pense que je suis adorable.”

Le doublé de Dean alors qu’il était interrogé par le FBI dans un épisode de la saison 2 semble être resté. Il y a toutes sortes de mèmes et de gifs alignés autour de cette citation sur Internet. Dean a souvent des one-liners au bon moment, mais sa réponse à l’agent agacé et frustré dans l’épisode est inestimable.

Ce n’est pas longtemps après que Dean exaspère davantage les forces de l’ordre en réussissant à s’échapper de la prison, à notre grand amusement. Non seulement cela, mais il parvient également à éliminer un fantôme et à quitter la ville avant que Sam et lui ne soient de nouveau pris. Oui, adorable en effet.

4 “La famille ne finit pas avec le sang, mon garçon.”

L’argument émotionnellement chargé de Bobby (Jim Beaver) contre l’insistance de Dean pour que lui et Sam s’occupent seuls d’un combat dans la finale de la saison 3 résonne avec les fans de manière personnelle. “La famille ne finit pas dans le sang” a pris une vie propre, en particulier avec la famille que Supernatural elle-même a créée parmi ses fans, ses acteurs et son équipe. Dans la série, il s’agit de faire savoir à Sam et Dean que Bobby les considère comme sa famille, que le lien qu’ils partagent est incassable et qu’il sera là pour eux à travers l’épaisseur et la minceur, comme le devrait la famille. C’est un moment sérieux, mais aussi tendre, souligné par cette ligne. Félicitations à Bobby pour être resté avec ses garçons.

3 “Sauver les gens. Chasse aux choses. L’entreprise familiale.”

La mission des Winchesters dans la vie est claire à partir de la saison 1. Dans le deuxième épisode, cette ligne, parlée par Dean, est destinée à mettre en évidence pour Sam la raison pour laquelle leur père a laissé son journal (rempli de toute sa connaissance du surnaturel) derrière pour eux.

Dean pense que leur père veut qu’ils continuent l’entreprise familiale, ce dont Sam n’est pas si heureux à l’époque, mais il y est de toute façon impliqué. Cette ligne est la somme du spectacle dans son ensemble, perpétuant à jamais la série en quelques mots simples. Vous voulez savoir ce que font les Winchesters? Demandez simplement à Dean.

2 “Le chauffeur choisit la musique. Le fusil de chasse ferme son gâteau.”

Les règles de la maison de Dean, comme expliqué à Sam dans le pilote. Vous voulez monter dans la voiture de Dean, vous préférez les classiques du hard rock. Et si vous ne le faites pas, vous perdrez rapidement l’argument. La préférence de Dean pour la musique old-school va de pair avec son affinité pour l’autoradio d’origine; quand Sam ajoute un jack Ipod à la voiture plus tard, Dean n’est pas impressionné et le supprime. Dean aime la route ouverte et chante avec les classiques (même s’ils sont sur des cassettes), et il n’aime pas que les gens jouent avec son système. Si vous aimez les classiques comme Dean, cela peut être une ligne que vous pouvez voler et appliquer aux “règles de la maison” de votre propre voiture.

1 “Il n’y a pas de moi s’il n’y a pas de toi!”

L’insistance de Dean pour que Sam n’aille pas avec la mort (Julian Richings) dans le premier match de la saison 9 comprenait cette ligne précieuse. Cela a fait fondre le cœur de beaucoup dans le public surnaturel; c’est l’une des nombreuses lignes qui respirent le lien étroit des deux frères. Bien qu’ils puissent être dysfonctionnels et s’appuyer un peu trop l’un sur l’autre, leur lien est sacré et spécial, plus proche que la plupart des frères et sœurs en raison des expériences auxquelles ils ont survécu ensemble au fil des ans. Vous ne pouvez pas trouver un frère sans l’autre. C’est la ligne qui a convaincu Sam de donner un nouveau souffle à la vie. Quoi qu’il puisse arriver aux frères à la fin de l’émission, ils vont certainement passer par là ensemble.

Bien que Supernatural puisse se terminer l’année prochaine, cela ne signifie pas qu’il disparaîtra. Les fans vont sûrement revoir les saisons pour les années à venir et la garder vivante sur les réseaux sociaux. La base de fans de Supernatural, qui s’est transformée en quelque chose comme une famille au fil des ans, chérira et se souviendra du spectacle. Peut-être qu’un film apparaîtra dans les prochaines années, ou même un redémarrage ou une série limitée. Avec la popularité des réveils récents, on ne sait jamais. Jusque-là, nous apprécierons la dernière année du spectacle, chérissons des épisodes des saisons passées et insèrerons sans cesse la culture pop surnaturelle dans notre vie quotidienne.

