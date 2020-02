Des responsables de Seattle et de l’État de Washington se disputent la taxe professionnelle pour faire face à la crise des sans-abri – .

Conseil municipal de Seattle Kshama Sawant dans son bureau à l’hôtel de ville. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Des responsables de Seattle et de l’État de Washington se disputent un projet de taxe sur des sociétés comme Amazon et Microsoft qui permettrait de lever des millions de dollars pour faire face à la crise des sans-abri qui sévit dans la région.

Le différend est centré sur un projet de loi adopté vendredi par un comité de la législature de l’État qui autoriserait le comté de King – qui abrite le centre technologique de la région de Seattle – à taxer la masse salariale des employés gagnant plus de 150000 $ par an dans les moyennes et grandes entreprises. Le maire de Seattle, Jenny Durkan, a initié le projet de loi et estime qu’il permettrait de recueillir 121 millions de dollars par an pour le logement abordable et les services aux sans-abri et de santé mentale.

Alors que le projet de loi progressait à la Chambre, le membre du conseil municipal de Seattle, Kshama Sawant, a annoncé un plan pour parer à l’un des éléments les plus controversés du débat fiscal. Sawant prévoit d’introduire une mesure lundi qui empêcherait l’État de Washington d’inclure une disposition dans le projet de loi qui exempte l’autorité fiscale des villes du comté de King. La préemption n’est pas incluse dans la version actuelle du projet de loi, mais certains dans le monde des affaires préféreraient qu’elle soit ajoutée.

“C’est un acte honteux de la part de politiciens, dont certains s’identifient comme progressistes, de parler même d’une préemption dans un État où la fiscalité est la plus régressive du pays”, a déclaré vendredi Sawant lors d’une conférence de presse.

Après sa réélection en novembre, Sawant a doublé sa campagne pour taxer Amazon et la «classe milliardaire». Sawant a qualifié le projet de loi d’État «extrêmement inadéquat» lors de la conférence de presse à l’hôtel de ville de Seattle vendredi, mais a déclaré qu’elle soutiendrait tout prélèvement sur les grandes entreprises, tant qu’il n’empêche pas le conseil municipal de passer ses propres taxes supplémentaires.

«Nous avons la responsabilité de lutter pour le maximum de revenus progressifs possibles que nous pouvons réaliser au niveau de la ville», a-t-elle déclaré.

Le désir d’une clause de préemption est motivé, en partie, par la tentative antérieure de Seattle de taxer les grandes entreprises. Le conseil municipal de Seattle a adopté une taxe par employé sur les entreprises les plus rentables de Seattle en 2018 pour financer le logement abordable et les services aux sans-abri. Le milieu des affaires a combattu la soi-disant taxe d’entrée, ce qui a amené le conseil à abroger la loi quelques semaines seulement après son adoption.

Si la préemption était ajoutée au projet de loi à l’étude à Olympie, cela pourrait empêcher le Conseil municipal de Seattle de prendre un nouveau virage pour taxer les grandes entreprises, ce que Sawant s’est engagé à faire. Même sans préemption, les plus grandes entreprises technologiques de la région de Seattle soutiennent la taxe régionale. Amazon, Expedia, Microsoft, Zillow et d’autres ont envoyé une déclaration conjointe aux législateurs de l’État de Washington à l’appui de la législation cette semaine.

Vendredi, Durkan a célébré l’adoption du projet de loi hors du comité.

«Nous avons proposé une taxe professionnelle progressive et audacieuse pour aider nos communautés les plus vulnérables du comté de King», a-t-elle déclaré. «Il existe une large coalition de partisans prêts à prendre des mesures immédiates, notamment des chefs de comté et régionaux, des petites et grandes entreprises, des dirigeants syndicaux, des défenseurs et des prestataires de services. Cela montre que nous pouvons nous rassembler et prendre des mesures progressistes. »

Le projet de loi passera désormais par «un processus solide et approfondi à l’Assemblée législative de l’État», a-t-elle ajouté.