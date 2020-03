Des ‘riders’ sur le chemin de la guerre pour ce qu’ils considèrent comme un abandon des plateformes

La bataille dans les rues des cavaliers continue. Une sorte de confrontation entre la situation économique à laquelle le pays est confronté en raison de l’arrêt presque total de la consommation, la tentative des entreprises technologiques de ne pas voir leurs revenus baisser et la responsabilité des utilisateurs pour les demandes à la plateforme.

Dans ce contexte, l’une des plateformes créées pour défendre les intérêts des les livreurs sont entrés en guerre. Riders x Rights lance un appel urgent aux administrations publiques et à la responsabilité des utilisateurs lors de l’identification des caprices et des besoins.

Le décret royal 8/2020 du 18 mars a inclus la livraison à domicile et les services de restauration comme l’une des activités essentielles de l’État d’alarme; La revue publiée le 29 mars les replace dans ce même groupe d’activités prioritaires.

Le groupe demande, entre autres modifications, qu’il quitte ce groupe. Comme ils se défendent de l’organisation, cela les empêche de se prévaloir des prestations de congé de maladie approuvées par le gouvernement et les différentes communautés.

De même, l’une des options approuvées pour aider le groupe des travailleurs indépendants prévoit que si 75% des revenus ont été réduits (et cela peut être démontré), une aide peut être collectée. La Communauté de Madrid elle-même a approuvé hier le décret qui vous permet de demander, avec un maximum de 3 200 euros par travailleur indépendant, une aide à la baisse des revenus. En ce sens, Riders x Rights fait valoir que le groupe de coureurs a déjà contacté leurs sociétés respectives, Glovo, Deliveroo et Uber Eats pour demander les pièces justificatives nécessaires pour accéder à l’aide.

Au moment de la publication de cet article, et selon la plateforme, aucune des demandes n’a été satisfaite. Hipertextual a contacté les différentes sociétés pour confirmer ces informations. Deliveroo explique qu ‘”ils ne savent pas que ces demandes leur sont parvenues”. Pour sa part, Glovo n’a pas répondu à cet égard et Uber Eats, quant à lui, se souvient que tous les livreurs ont un accès hebdomadaire aux factures, afin qu’ils puissent voir leurs revenus dans la même application – sans avoir besoin, de cette façon, pièces justificatives pour être admissible à l’aide gouvernementale. Sur ce point, le coureur collectif ce qu’il demanderait serait référé à l’activité totale des entreprises, comme un moyen de justifier la situation de l’ensemble du secteur.

Avec toute cette situation, et pour maintenir le volume des revenus avant la crise des coronavirus, selon la plateforme, les coureurs passeraient plus d’heures dans la rue “à attendre les commandes des quelques restaurants, cuisines ou établissements comme l’entrepôt de Glovo ” Et aussi pour éviter d’être affecté par les algorithmes de scoring qui, bien que les entreprises assurent qu’ils ont été désactivés, restent valables.

La controverse des mesures de contrôle

Les parties ne s’entendent pas non plus sur les mesures de sécurité et d’hygiène. Glovo et Deliveroo et Uber Eats ont publié des communiqués pour garantir le démarrage des livraisons de commandes sans contact, ainsi que la fourniture de gants et de masques à tous leurs distributeurs.

Déjà dans les premiers jours de la quarantaine, plusieurs coureurs ont fait entendre leur voix pour annoncer que de telles mesures de contrôle n’étaient pas satisfaites. Il n’y avait pas quelques images qui montraient les revendeurs entassés aux entrées des centres de préparation de commandes. Ce point a également été fortement critiqué par la plateforme Riders x Rights, à laquelle ils ajoutent que cela ne fonctionnerait que comme une forme de publicité pour augmenter leurs revenus plutôt que comme un moyen de protéger les travailleurs.

“Il y a des collègues qui ont vu des restaurants avec des cuisiniers et des employés non protégés qui livrent des commandes à des cavaliers bondés”

“Les plates-formes comme Deliveroo, Glovo ou UberEats ne fournissent aucun élément de sécurité et ils n’ont pas mis en œuvre de réglementations spéciales, à l’exception des communications avec des précautions hygiéniques / sanitaires similaires à celles émises par les autorités publiques. Des annonces telles que la livraison sans contact de Côme “accompagnées d’une livraison gratuite” et de “rester à la maison” pour

Les consommateurs ne sont pas des protocoles de sécurité, mais de la publicité et des promotions pour attirer plus de clients et compenser la baisse générale des commandes. “

Des mesures de sécurité qui, selon eux, ne sont contrôlées par aucune des plates-formes des lieux d’opération. Et que si les livreurs peuvent contrôler ce qui se passe dans leur partie du processus, pas tant dans ce qui s’applique aux restaurants. “Il y a des collègues qui ont vu des restaurants avec des cuisiniers et des employés non protégés qui livrent des commandes cavaliers bondés. Même si nous livrons au client sans contact, nous nous demandons quelles sont les chances qu’ils obtiennent le fameux virus sur leurs commandes “, expliquent-ils.

Dans tout ce contexte, le groupe ne demande pas l’élimination totale des services, mais oui contrôle de l’activité pour assurer la sécurité de toutes les parties. “Pour les cas de personnes ayant besoin d’assistance, il y a une limitation de ce qui est considéré comme des produits de base à transporter, une limitation du poids, l’identification des groupes ayant un tel besoin et, surtout, que les travailleurs qui fournissent ledit service sont embauchés , préparés et protégés “, ils finissent