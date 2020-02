des saisies, des amendes et des menottes sont déclenchées

Le monde de piraterie a trouvé son expression maximale dans leIPTV, qui plagie tous les utilisateurs depuis des années. En fait, même ceux qui n’auraient jamais, jamais voulu briser les canons de la loi, se sont retrouvés à évaluer une telle solution. La raison est vite expliquée: cela coûte si peu que quiconque décide même juste de l’essayer.

Ensuite, il y a tous les contenus de chaque plate-forme payante, et également de haute qualité. De plus, le contenu n’est pas en reste OnDemand, qui sont la principale cible des utilisateurs. L’IPTV, cependant, pourrait poser des problèmes aux utilisateurs eux-mêmes, étant donné que ces derniers temps, le groupe de travail chargé de l’application des lois aurait été intensifié. Beaucoup de gens ont été capturés, environ 220 en Italie, et maintenant ils risquent vraiment beaucoup.

IPTV: tous les utilisateurs pris en flagrant délit risquent désormais une amende, une peine d’emprisonnement et la saisie des appareils utilisés

IPTV a causé des ennuis à de nombreux utilisateurs, qui ont été arrêtés par la police. Maintenant, ils en prennent tous un fin, le emprisonnement et aussi saisie d’appareils utilisés comme PC, smartphones et décodeurs. Se prononcer sur la situation est Luigi De Siervo, PDG de Ligue Serie A:

«Heureusement, nous vivons dans un pays civilisé, où ceux qui commettent des erreurs paient. Félicitations à la Guardia di Finanza et à l’autorité judiciaire pour le grand résultat obtenu avec cette opération – a déclaré De Siervo -. Pendant des mois, la Ligue de Serie A a déclaré la guerre au piratage car il s’agit d’un phénomène criminel souvent alimenté par des utilisateurs inconscients du crime qu’ils commettent et des graves conséquences auxquelles ils sont confrontés. Aujourd’hui, pour la première fois, plus de deux cents consommateurs finaux ont été dénoncés, ce fait représente un tournant historique dans la lutte contre ce fléau, pour protéger tous les clubs et supporters qui s’abonnent honnêtement pour suivre les matchs de notre championnat “