Des scientifiques découvrent une tortue ancienne aussi grosse qu’une voiture – .

Si vous deviez lister les créatures qui vous font peur aujourd’hui, les tortues ne seraient probablement pas en haut de la liste. Bien sûr, une tortue serpentine peut détruire un doigt ou deux, mais en règle générale, les tortues sont plutôt froides. S’il vous arrivait de traîner en Amérique du Sud il y a cinq à dix millions d’années, cependant, vous pourriez avoir rencontré une tortue qui n’était pas seulement effrayante, mais carrément massive.

La tortue, qui fait l’objet d’un nouveau document de recherche publié dans Science Advances, était un véritable goliath. Pesant plus de 2 500 livres, la bête maintenant connue sous le nom scientifique Stupendemys géographiquesus aurait été aussi grande qu’une voiture de taille moyenne.

L’espèce de tortue a été identifiée pour la première fois dans les années 1970, mais le fait qu’elle était capable d’atteindre des tailles aussi incroyables est un développement beaucoup plus récent. Les nouveaux spécimens révèlent à quel point ces tortues étaient impressionnantes, et vous n’auriez probablement pas voulu en croiser un.

“La carapace de certains individus de Stupendemys a atteint près de trois mètres, ce qui en fait l’une des plus grandes, sinon la plus grande tortue qui ait jamais existé”, a déclaré Marcelo Sánchez, qui a dirigé l’étude, dans un communiqué.

Mis à part leur taille incroyable, l’une des choses les plus intéressantes à propos de ces anciennes tortues est que leurs carapaces avaient une caractéristique secrète. Les mâles de l’espèce avaient de grandes cornes sur leur coquille, qu’ils ont peut-être utilisées pour lutter contre d’autres mâles pour des partenaires, ou peut-être comme défense contre les prédateurs naturels. Quant à leur alimentation, les tortues massives se seraient nourries en grande partie de poissons et d’autres créatures aquatiques.

Source de l’image: Jaime Chirinos

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

