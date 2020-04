Des scientifiques recherchent des volontaires pour une étude de suivi de virus «CovidWatch» – .

Michael Boeckh dirige le programme des sciences des maladies infectieuses au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle. (Photo de Fred Hutch News Service / Robert Hood)

Êtes-vous à risque de contracter COVID-19? Vous êtes peut-être le genre de personne que les chercheurs du Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle recherchent, pour les aider à apprendre comment le virus se propage et si une personne qui a surmonté la maladie peut être réinfectée.

Le projet de recherche longitudinale, connu sous le nom de CovidWatch, pourrait contribuer au développement de vaccins et d’autres méthodes pour aider le corps à développer une réponse immunitaire sûre et efficace au SRAS-CoV-2, le virus qui cause COVID-19.

CovidWatch se joint à d’autres efforts de lutte contre les épidémies dans lesquels les chercheurs de Fred Hutch jouent un rôle, notamment le Seattle Coronavirus Assessment Network et NextTrace.

«Fred Hutch est bien placé pour apporter notre expérience dans la recherche sur les virus respiratoires, l’intégrité scientifique, la compassion pour les gens et la recherche de l’excellence, pour mieux comprendre et finalement guérir cette maladie», a déclaré le chef de l’étude Michael Boeckh, chef des sciences des maladies infectieuses de Fred Hutch. Programme, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse.

«Seattle a été l’un des premiers endroits au pays à subir la dévastation de cette maladie, mais je suis convaincu que l’expertise collective de cette région et l’engagement de la communauté permettront aux autres à travers le monde de mieux contrôler l’épidémie», a déclaré Boeckh. m’a dit.

Les volontaires pour l’étude doivent être en bonne santé, âgés de 18 ans ou plus et faire face à un risque relativement élevé d’exposition au virus. Les candidats les plus susceptibles sont les travailleurs de la santé, les employés des établissements de soins de longue durée et des hôpitaux, les premiers intervenants, les employés des épiceries et les chauffeurs d’autobus, ainsi que les travailleurs des refuges pour sans-abri et des établissements correctionnels.

Le processus commence par un questionnaire de sélection qui est examiné par l’équipe d’étude. Les participants potentiels seront contactés pour une visite de consentement à distance par téléphone ou par chat vidéo, au cours de laquelle les détails de l’étude seront discutés.

Au cours de la prochaine étape du processus de sélection, les volontaires recevront un kit de dépistage pour l’auto-collecte d’échantillons qui sera utilisé pour confirmer la participation à l’étude. Après confirmation, les participants seront invités à auto-collecter des échantillons hebdomadaires à l’aide de tampons nasaux – ainsi que des échantillons de sang mensuels pour les tests d’anticorps. Les échantillons de sang seront prélevés à l’aide d’un appareil domestique fabriqué par Seattle, basé à Tasso.

Si un participant présente des symptômes de rhume ou des tests positifs pour COVID-19, il peut lui être demandé de fournir des échantillons plus fréquents.

L’étude devrait durer au moins six mois. Les bénévoles peuvent recevoir jusqu’à 500 $ pour avoir terminé l’étude.

Amazon soutient CovidWatch avec un montant non divulgué de financement ainsi qu’une collaboration sur la conception de l’étude, l’expertise technique et l’hébergement Web d’Amazon Web Services.

Boeckh et ses collègues espèrent déterminer les taux d’infection pour le SRAS-CoV-2, la durée de contagion des personnes qui ont rencontré le virus et si les personnes peuvent être réinfectées plus d’une fois. Les chercheurs prévoient de partager régulièrement les résultats et les idées de l’étude.

«Cette étude comblera des lacunes de connaissances vraiment importantes qui nous aideront à savoir comment nous, en tant que société, pouvons retourner au travail», a déclaré Boeckh.

Pour vous porter volontaire pour CovidWatch, consultez le site Web de l’étude et remplissez le questionnaire en ligne. Vous pouvez également envoyer vos questions par courrier électronique à covidwatch@fredhutch.org.