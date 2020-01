Des séquences de gameplay émergent du jeu PS5 Godfall

Lors des Game Awards du mois dernier, Gearbox Software a révélé qu’il publierait le prochain “looter-slasher” Godfall, qui est développé par Counterplay Studios. Prévu pour la sortie de Holiday 2020, le RPG d’action à la troisième personne est le premier jeu officiellement confirmé pour la PlayStation 5, la prochaine console de nouvelle génération de Sony – qui devrait également arriver à Holiday 2020.

Un bref extrait de séquences de jeu pour Godfall a maintenant été divulgué en ligne. Le petit clip est initialement apparu sur Reddit et semble provenir d’une bande-annonce interne de Counterplay Games qui a été diffusée au début de 2019. Cela pourrait être les six premières secondes de la séquence PS5 que nous avons vues, ou il pourrait simplement être capturé à partir de la version PC du jeu. Quoi qu’il en soit, l’utilisation d’effets flashy et d’un éclairage impressionnant semble certainement la partie, et il offre un soupçon du combat de mêlée présumé de Godfall. Vous pouvez regarder les images ici.

La bande annonce annoncée lors des Game Awards n’a pas révélé grand-chose d’autre sur le prochain titre de prochaine génération, mais les développeurs ont depuis laissé échapper quelques détails. Godfall se déroule dans un décor fantastique et vous voit vous mettre dans la peau d’un membre de l’Ordre des Chevaliers exalté, qui est chargé de retenir l’apocalypse. Vous pouvez jouer au jeu en solo ou faire équipe avec des groupes de trois joueurs maximum et combattre à travers les royaumes de la Terre, de l’Eau, de l’Air, du Feu et de l’Esprit, vous faufiler à travers les combattants ennemis et collecter du butin pour créer un formidable guerrier.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Now Playing: Godfall – Bande-annonce officielle de la révélation cinématographique | TGA 2019

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.