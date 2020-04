Des smartphones 4G moins chers pour concurrencer Apple

Le prix des smartphones 4G connaîtra une tendance à la baisse significative, une réalité qui, selon l’expert Pan Jiutang, partenaire du département des investissements industriels de Xiaomi, sera motivée par trois grosses clés: La poussée des smartphones 5G, la baisse du prix de l’iPhone d’Apple et une perte d’intérêt des consommateurs due, en partie, à la pandémie de COVID-19.

Cela signifie que les smartphones 4G à court et moyen terme, ils connaîtront une baisse significative des prixBien que nous devons garder à l’esprit que son intensité pourrait être encore plus élevée que prévu si certains événements importants qui sont toujours dans l’air sont confirmés, tels que la présentation de l’iPhone d’Apple bon marché, connu sous le nom d’iPhone 9.

Dira-t-on au revoir à la tendance à vendre des smartphones de plus en plus chers avec des prix supérieurs à 1000 euros? Il est très probable, tant que nous ne recherchons pas la 5G.

Smartphones 4G et smartphones 5G: il ne peut y en avoir qu’un (à long terme)

Il ne fait aucun doute, bientôt nous ferons face à une évolution similaire à celle vécue avec le passage de la 3G à la 4G, bien que cette fois le passage des smartphones 4G aux smartphones 5G puisse finir par représenter une transition plus longue et plus complexe que celle-ci, d’autant plus que le prix de ce dernier est très élevé.

Nous vous avions déjà dit à l’époque que Qualcomm et le prix élevé de ses chipsets et modems sont en partie responsables de cette situation, même si nous devons également ajouter d’autres clés, telles que changements nécessaires en interne pour développer un smartphone avec connectivité 5G.

Malgré cela, les utilisateurs ont connu un intérêt croissant pour la 5G, et depuis que la 4G est devenue une norme depuis de nombreuses années De moins en moins de personnes envisagent de passer à un terminal non compatible avec la 5G. En effet, cela signifie qu’il y a eu un effet d’attente qui pèse sur les ventes de smartphones 4G, et qui, associé à la peur causée par la pandémie de COVID-19, pourrait avoir des effets catastrophiques sur les ventes de smartphones au cours du deuxième trimestre. 2020.

Apple a également bien joué ses cartes en baissant le prix de l’iPhone

Il peut être difficile pour nous de l’adapter car nous n’assimilons pas qu’un smartphone Apple peut être considéré comme “bon marché”, mais la vérité est qu’avec l’iPhone Xr, et surtout avec l’iPhone 11, la société Apple a cassé le ton habituel en donnant aux consommateurs la possibilité d’accéder à ce statut “exclusif” qu’un iPhone avec un prix “contenu” offre: 809 euros.

Si nous regardons en dehors du site officiel d’Apple, nous pouvons trouver l’iPhone 11 même pour moins de 700 euros. Compte tenu de ce halo de statut dont nous avons parlé et du soutien de quatre à cinq ans que la société de Tim Cook accorde à ses terminaux, il n’est pas surprenant que les fabricants de smartphones 4G basés sur Android ressentent une forte pression.

Le marché des smartphones stagne en raison du COVID-19 et de la perte d’intérêt des consommateurs pour les modèles 4G, et Apple en profite pour donner un coup de pouce significatif en baissant les prix. Si l’iPhone 9 finit par être présenté entre avril et mai les grands du secteur n’auront d’autre choix que de baisser les prix ou faire face à une baisse significative des ventes, au moins selon la théorie que Pan Jiutang nous donne.

Si ces prévisions sont remplies, les conséquences seront très positives pour les consommateurs. Actuellement, nous pouvons trouver des smartphones 4G avec un excellent niveau de prestations pour moins de 200 euros, donc une guerre des prix pourrait nous amener à des niveaux beaucoup plus attractifs.