Des smartphones anciens et obsolètes qui valent une fortune: les voici

Téléphones obsolètes, dans l’ancien temps du Nokia 3310 ou ceux de l’ancien et immense Motorola équipé d’une antenne et d’une trappe? Entre la fin des années 80 et le début des années 90, ces appareils étaient considérés comme une technologie de pointe. 30 ans plus tard, comme dans tout ce qui évolue, ces tout premiers modèles de téléphones portables, ils sont devenus une antiquité aujourd’hui que les collectionneurs experts ils le considèrent d’une grande valeur. Cependant, tous les modèles n’ont pas la même valeur: certains téléphones vintage valent bien plus que d’autres aujourd’hui, même des chiffres à quatre chiffres!

Voici tous les modèles de vieux téléphones rares qui valent aujourd’hui une fortune

Motorola DynaTAC 800X

Ce modèle remonte à 1984 et est l’un des plus obsolètes lancé sur le marché: compte tenu de son âge, c’est l’un des produits les plus recherchés actuellement. Comment se fait-il? Il y en a seulement 300 000 en tout, et à ce jour, de tous ces modèles, les appareils qui fonctionnent encore sont très peu nombreux. Sa valeur est actuellement supérieure à 1000 euros.

iPhone 2G

C’est vrai, c’est un modèle de smartphone plus récent et il ne fait pas partie des téléphones portables du XXe siècle. Le fait est que posséder un modèle encore fonctionnel aujourd’hui peut aider éclabousser sa valeur à plus de 1000 euros. Si au lieu de cela l’appareil ne fonctionne pas, le prix tomberait à environ 300 euros.

Mobira Senator

Cet appareil dépasse à son tour 1000 euros en valeur sur le marché et est l’un des premiers produits Nokia en 1981. Il y en a très peu en circulation, et en plus sa particularité est d’être plus qu’un téléphone portable, une sorte de cabine téléphonique portable.

Il existe également d’autres téléphones portables de grande valeur parmi les collectionneurs, bien que pour moins de 1000 euros, comme leEricsson t28, ou même Nokia 8810 et le plus célèbre Nokia 3310devenir une légende des vieux téléphones. Les prix de ces modèles fluctuent plus ou moins entre 40 et 300 € en fonction de leurs conditions.