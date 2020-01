Des smartphones qui valent une fortune: voici la liste des appareils

Au fil des ans, nous sommes entrés dans le monde de smartphone, mais il ne faut pas oublier qu’avant ces appareils avaient un nom complètement différent. On se souvient des gens qui parlaient téléphones mobiles ou peut-être de téléphones portablesqui a fait l’histoire dans le monde de la communication en général.

Avec l’évolution, nous sommes alors entrés dans l’ère des smartphones, mais cela ne veut pas dire que les plus anciens ont été oubliés. En fait, de nombreux utilisateurs gardent jalousement leur ancien et cher appareil dans le tiroir, précisément en raison d’une valeur affective. Bien entendu, il ne faut pas oublier qu’en plus de l’affectif, il y a aussi le valeur économique, qui a parfois augmenté par rapport au prix de vente d’origine.

Si vous possédez l’un de ces smartphones ou téléphones portables, vous pouvez collecter une belle somme d’argent, voici la liste

Nokia 3310

L’un des téléphones les plus anciens de l’ancien gardien de maison Nokiaou 3310 qui a fait tomber tout le monde amoureux. À ce jour, sa valeur est même autour 150 euros.

Mobira Senator

Il avait été conçu par la maison Nokia en 1981 et en raison de sa grande taille, il est toujours un corps étranger au monde actuel. Sa valeur marchande actuelle se situe autour de 1000 euros.

Ericsson T28

L’un des premiers téléphones à conquérir le marché: le très célèbre Ericsson T28, successeur du T20, peut également être revendu à 100 euros.

Apple iPhone 2G

Le premier smartphone Apple montre toujours des dents pointues dans sa version 2G qui commence à 300 euros mais s’il est conservé en bon état il peut aussi valoir 1000 euros.

Motorola DynaTAC 8000x

Ils ont seulement été vendus 300 000 pièces dans le monde. Un nombre très faible qui en fait l’un des téléphones les plus chers de tous les temps. Sa valeur dépasse même 1000 euros.