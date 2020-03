Des startups de Seattle forcées de licencier temporairement des travailleurs en raison de l’impact de l’épidémie de COVID-19 – .

(La photo du riveteur)

Avec des revenus réduits et l’incertitude causée par l’épidémie de COVID-19, les startups technologiques de Seattle abandonnent temporairement les travailleurs pour aider à maintenir leurs entreprises à flot pendant une période économique sans précédent.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Startup de co-travail The Riveter et Armoire, un service de location de vêtements, utilisent une politique de l’État de Washington qui permet aux entreprises de mettre leurs employés temporairement en disponibilité, ou «standby», ce qui permet aux travailleurs de percevoir des allocations de chômage dans l’espoir de retourner au travail dans les huit semaines. L’État ce mois-ci a inclus les travailleurs à temps partiel dans le cadre de la politique dans le cadre des nouvelles règles d’urgence.

Les mandats de distanciation sociale forcent les entreprises à fermer et à réduire considérablement le personnel à Washington, l’épicentre initial de l’épidémie américaine de COVID-19. Le département du Travail de l’État fait face à une vague de demandes d’assurance chômage qui a plus que doublé au cours de la semaine dernière, a rapporté vendredi le Seattle Times.

Le Riveter a mis 24 employés, soit 34% de son personnel, en disponibilité cette semaine.

«Ce sont des gens qui ont bâti l’entreprise avec nous», a déclaré Amy Nelson, PDG de The Riveter. “C’est déchirant.”

La PDG de Riveter, Amy Nelson. (La photo du riveteur)

Cette semaine, The Riveter a réduit les heures et le personnel dans ses neuf sites aux États-Unis, limitant l’accès aux membres et annulant tous les événements en direct.

Nelson retient son salaire et d’autres employés subissent une réduction de salaire d’au moins 10%. L’entreprise couvre toujours l’assurance maladie des travailleurs en disponibilité.

Le Riveter réalise environ la moitié de ses revenus grâce aux frais de co-working space et espère générer plus d’activité vers sa nouvelle communauté en ligne.

“Nous avons une entreprise solide”, a déclaré Nelson. “Nous espérons pleinement ramener tout le monde une fois que cela sera passé.”

Fondée en 2017, The Riveter a levé un investissement de série A de 15 millions de dollars en décembre 2018. La société a eu une petite série de licenciements en janvier.

Le géant du coworking WeWork reste ouvert pendant l’épidémie et a déclaré aux employés cette semaine qu’il avait largement accès au capital.

Armoire fait également face à des vents contraires en raison de l’épidémie. La startup de 3 ans gère un service d’abonnement mensuel aux vêtements pour femmes. Jeudi, il a changé les rôles de 23 employés, soit un tiers de son personnel. Il a coupé complètement certaines positions; déplacé les autres en «veille»; et utilise le programme SharedWork de l’État pour conserver certains employés à des heures réduites. Armoire a également fermé temporairement son magasin à Kirkland, Washington.

Ambika Singh. (Armoire Photo)

“Hier a été une journée terrible”, a déclaré vendredi à . le PDG d’Armoire, Ambika Singh.

La PDG a réduit son salaire à 1 $ et son équipe de direction a accepté des réductions de salaire volontaires.

L’entreprise a également mis en place cette semaine un protocole robuste dans son entrepôt de vêtements, avec des régimes de nettoyage toutes les heures et des règles de distanciation entre les travailleurs. Il offre des congés de maladie payés et illimités à ceux qui ne se sentent pas bien.

Les affaires d’Armoire se développent rapidement. Mais maintenant, la société voit ses membres suspendre leurs abonnements. Les acquisitions de nouveaux clients ralentissent rapidement. De nombreux clients d’Armoire travaillent dans l’hôtellerie et les voyages; les deux ont été décimés par les mandats et les fermetures de distanciation sociale.

“Nous essayons de contrôler nos dépenses et de nous assurer que l’argent que nous avons va durer aussi longtemps que possible”, a déclaré Singh.

L’entreprise essaie de s’adapter rapidement. Il offre des ressources à son principal client, la maman qui travaille, en envoyant des informations sur les kits de repas ou l’éducation à domicile. La startup encourage les membres à acheter des cartes-cadeaux et du swag.

Armoire remarque également des clients de groupes Facebook privés qui partagent comment ils s’habillent à la maison. Certains utilisent des vêtements Armoire pour jouer avec leurs enfants à la maison, ou ajustent les profils personnels de style Armoire à «confortables et décontractés».

“Il y a une bonne quantité d’énergie autour du fait que s’habiller est toujours une partie importante de la journée d’une Bosslady”, a déclaré Singh. «Nous sommes prudemment optimistes quant à la tendance.»

En tant que leader, Singh essaie de rester optimiste avec son équipe tout en étant transparente sur cette nouvelle réalité. Elle sait que «les grandes entreprises se construisent dans les moments difficiles».

“Nous avons une équipe créative super intelligente et je pense que nous serons en mesure de trouver un moyen de générer des revenus dans ce nouveau monde”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais tout simplement pas comment ces seaux se joueront.”

Armoire a levé 5,1 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs de renom. La société suit un livre de jeu similaire à Rent the Runway, la société de 10 ans basée à New York, évaluée à plus d’un milliard de dollars. Rent The Runway a fermé ses magasins cette semaine. Yahoo a rapporté vendredi les difficultés auxquelles l’entreprise est confrontée au cours de l’épidémie, notant les préoccupations potentielles concernant le partage de vêtements loués pendant l’épidémie de COVID-19.

Tant de gens doivent annuler leurs abonnements Rent the Runway.

– Kate Clark (@KateClarkTweets) 19 mars 2020