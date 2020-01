Des voitures sont volées avec une bouteille: attention à cette arnaque

le dernier fraude qui s’est développé dans notre pays pendant Noël est basé sur l’expédient de bouteille en plastique coincé dans le garde-boue de la voiture. Une méthode qui, aussi simple et banale qu’elle puisse paraître, a déjà fait plusieurs victimes à travers le pays. Les services répressifs reçoivent des dizaines de rapports de toute l’Italie. mais comment fonctionne spécifiquement la fraude?

Les criminels qui ont jalonné une voiture dans le but ultime de la voler une bouteille en plastique dans l’aile près de la roue avant du véhicule. Bien collé, il est souvent difficile à localiser. Cependant, les criminels profitent de la négligence du moment où vous montez dans la voiture, surtout après une longue période pendant laquelle la voiture a été arrêtée.

Une fois la machine allumée, un bruit fort se fera entendre provenant des roues. L’automobiliste effrayé sortira alors du véhicule en marche pour vérifier les conditions et c’est précisément à ce moment que les voleurs entreront dans l’assiette voler le véhicule sans être dérangé, exploitant le moteur laissé par le conducteur distrait.

Comment ne pas être victime de l’arnaque à la bouteille?

Les conseils que donnent toujours les responsables de l’application des lois sont les mêmes: prêter attention et vérifier l’état du véhicule avant l’embarquement après une longue période de stationnement pendant laquelle la voiture est garée. Tout détail mal placé pourrait être le signal d’un danger bien plus grand. Par conséquent, soyez extrêmement prudent, et lorsque vous sortez de la voiture, coupez toujours le moteur et fermez la voiture avec l’alarme.