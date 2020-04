Des volontaires lancent une base de données pour les centres de test COVID-19 à travers les États-Unis et la gèrent comme une startup technologique – .

(Faites-vous tester l’image COVID-19)

Lorsque Tarryn Marcus a décidé de créer une base de données complète des centres de test COVID-19 à travers les États-Unis, son appel à des volontaires pour aider à la construire a attiré plus de 120 réponses. Aujourd’hui, avec 35 bénévoles actifs, dont des développeurs, des scientifiques des données, des rédacteurs de contenu, des producteurs de médias sociaux et des spécialistes du marketing, elle dirige Get Tested COVID-19 comme une startup technologique.

Marcus a grandi à Kirkland, Washington, a fréquenté l’Université de Washington et a travaillé pour quelques startups, y compris plus récemment à la société AR / VR Pixvana en tant que directeur de la génération de la demande.

Elle a commencé la base de données des tests en mars avec son partenaire, Zach Boldyga, qui dirige une société de logiciels de santé appelée Scalabull, un réseau qui fournit des connexions entre les laboratoires cliniques et les médecins aux États-Unis. Il travaille directement avec la plupart des laboratoires cliniques qui fournissent des tests pour COVID19.

Tarryn Marcus, à gauche, et Zach Boldyga dirigent un effort mené par des bénévoles pour créer une base de données de lieux de test COVID-19. (Photos gracieuseté de Tarryn Marcus)

“Nos antécédents ont été une assez bonne rampe de lancement pour l’effort”, a déclaré Marcus. «Nous avons pu obtenir un aperçu précoce de l’industrie des soins de santé, créer le site Web initial et commencer à passer le mot rapidement.»

Faites-vous tester COVID-19 est destiné à fonctionner comme un effort participatif pour rationaliser l’accès aux informations de test, même si les rapports montrent que les tests sont restés insuffisants à ce jour.

“Nous n’avons pas hésité à voir si d’autres organisations créeraient cette ressource. Nous savions qu’il pouvait être utile, il se trouvait dans notre timonerie et nous pouvions le mettre en service rapidement, alors nous avons plongé », a déclaré Marcus.

La base de données comprend désormais plus de 2 100 centres de test, et les utilisateurs entrent leur code postal pour trouver le site le plus proche, y compris les heures et les exigences. Il existe également un guide complet indiquant quand et pourquoi les gens devraient se faire tester.

Une capture d’écran montrant les informations disponibles pour un lieu de test. (Faites-vous tester l’image COVID-19)

Fonctionnant plus facilement comme une entreprise, des projets sont en cours pour la science des données, les améliorations UX, le marketing, l’ingénierie logicielle et la communication avec les parties prenantes de l’industrie pour explorer d’autres moyens d’ajouter de la valeur.

Certains bénévoles travaillent à plein temps pour de plus grandes entreprises technologiques, certains sont des indépendants et d’autres ont récemment été licenciés et choisissent de consacrer leur temps à des projets liés à COVID-19. Des organisations comme la Fullstack Academy ont tendu la main et offert l’aide de récents diplômés.

“Tout le monde semble vraiment vouloir aider de toutes les manières possibles”, a déclaré Marcus, ajoutant que certains contributeurs travaillent à plein temps sur l’effort et que le temps qu’elle a consacré a été beaucoup plus que prévu.

L’équipe a identifié de nombreux problèmes et opportunités, et nous nous mobilisons tous pour proposer un outil de haute qualité à tous ceux qui en ont besoin.

Avec des bénévoles de six fuseaux horaires différents à travers le monde, l’établissement de flux de travail de projet clairs et d’outils de communication s’est révélé essentiel. Il y a même un énoncé de mission et des directives.

Les principaux outils pilotant le projet du point de vue de l’organisation sont GitHub pour le développement et Slack, Google Hangouts et Zoom pour la communication. Les grattoirs Web, l’apprentissage automatique et les données validées par l’homme sont tous utilisés. Une petite équipe analyse des données en Python pour fournir des informations utiles aux intervenants du secteur de la santé. Et Get Tested tire parti des crédits Amazon Web Services gratuits pour exécuter le site Web et s’assurer qu’il est prêt à évoluer.

“L’équipe a identifié de nombreux problèmes et opportunités, et nous nous mobilisons tous pour proposer un outil de haute qualité à tous ceux qui en ont besoin”, a déclaré Marcus. «La réalité est que nous ne sommes pas des premiers intervenants ou des travailleurs essentiels, et en dehors de donner de l’argent et de rester à l’intérieur, c’est une façon directe dont nous pouvons, espérons-le, apporter de la valeur et contribuer à la lutte contre COVID-19.»

«Je suis sûre que nous pouvons construire quelque chose d’incroyable», a-t-elle ajouté. “Notre plus grand défi est de faire en sorte que l’Américain moyen sache que cette ressource existe.”