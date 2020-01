Descarga fondos for Windows 10 de calidad con un nouveau thème gratuit

Este nuevo contenido que se consigue de forma directa en la tienda de la société de Redmond, tiene como motivo principal imágenes de momentos de las mañanas en diferentes lugares del mundo, pero siempre tiene un denominador común: ser momentos en los que el frío está muy presente. Por lo tanto, encaja perfectamente con la época del año en la que estamos.

Descarga del tema Chilly Morning gratuit pour Windows 10

Lo cierto es que esto es realmente sencillo, y una vez que se hace se consiguen coing imágenes diferentes que se pueden utilizar como fondo de pantalla y que, todas ellas, tienen una resolución los suficientemente buena como para ser utilizado en equipos con pantallas 4K (Evidemment, se ajustan perfectamente con opciones inferiores, como pueden ser los componentsentes a 720p).

El proceso de descarga es de lo más sencillo. Para complementarlo, sólo tienes que dar uso al enlace que dejamos tras este párrafo y de forma directa, se abre la página correspondiente de la tienda que Microsoft tiene pour Windows 10. En este lugar, simplemente tienes que pulsar en el botón de color azul que existe y que se llama Obtener. En cuestión de un par de minutos -como mucho-, ya tendrás todo available para darle uso.

Uso del nuevo tema en el sistema operativo de Microsoft

La activación de las nuevas imágenes como fondos de pantalla en el ordenador no se hace de forma automática, por lo que tienes that realizar algunos pasos de forma manual. Pero, eso sí, estos son de los más sencillos. Por lo tanto, no hay problema alguno para conseguir todo en muy poco tiempo. Estos son los que debes dar:

Abre la Configuración de Windows 10, para ello utiliza el icono con forma de engranaje que hay a la izquierda (en la zona inferieur) al abrir el Menú de Inicio del sistema operativo.

Entre las opciones que ves en la pantalla tienes que elegir la denominada Personalización y, luego, elegir Temas en la parte izquierda de la pantalla para ver los que tienes disponibles.

Entre ellos estará Chilly Morning, que debes seleccionarlo y, entonces, se activará de forma automática. Así de sencillo es todo.

Posteriormente, puedes en Fondo dentro de Personalización puedes a établi la frecuencia avec la que deseas que se cambie de imagen en el ordenador avec Windows 10, algo que siempre es interesante para que esto encaje exactamente con los que te gusta.