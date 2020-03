Désinfectants pour téléphone, 500 $ de rabais sur Galaxy Fold, 38 $ ampoules Hue, DVD d’amis, plus – .

Samedi, nous vous proposons de superbes offres, et tout commence avec deux boîtes de désinfectant pour smartphone différentes qui ont récemment volé dans les rayons… pour des raisons évidentes. Le désinfectant portable HoMedics UV-Clean était disponible en noir et gris pour être expédié la semaine prochaine au moment d’écrire ces lignes, et la boîte de désinfectant PurLite UV-C de qualité médicale est expédiée dans quelques semaines, mais cela vaut vraiment la peine d’attendre. Les autres meilleures offres du samedi incluent une énorme remise de 500 $ sur un Samsung Galaxy Fold débloqué si vous achetez une remise à neuf, des ampoules intelligentes LED Philips Hue multicolores A19 à moins de 38 $ chacune, une vente d’une journée sur des interrupteurs intelligents pour aussi peu que 12 $ chacun, AirPods Pro au prix bas de tous les temps du Black Friday (commandez maintenant et ils seront expédiés dans une semaine ou deux), des boîtes de 144 crayons de bois AmazonBasics # 2 que tout le monde charge maintenant que les écoles sont fermées pour seulement 9,99 $, une vente d’une journée sur la superbe vadrouille électrique sans fil Gladwell, Friends: The Complete Series Collection sur DVD pour seulement 49,96 $ (encore moins cher que vendredi!), Et les cinq films de Jurrasic Park sur Blu-ray pour seulement 24,99 $ , qui est le prix le plus bas que nous ayons vu. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du jour.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Julie Clopper / Shutterstock

.