Désinstallez ce logiciel antivirus populaire dès maintenant si vous vous souciez de votre vie privée – .

C’est parmi les plus anciens adages de la technologie, celui sur ce produit que vous pensez être gratuit, pas vraiment du tout – que vous êtes en fait le produit dans ces cas. La manifestation de ce truisme cette fois-ci se présente sous la forme d’Avast et de sa filiale AVG, qui proposent des produits antivirus populaires et qui sont en eau chaude en ce moment sur un nouveau rapport qui accuse la société de partager votre historique de navigation avec les grandes entreprises.

Le rapport provient d’une enquête conjointe de PCMag et de Motherboard détaillant comment les données que les utilisateurs choisissent de partager, qui sont censées être anonymisées pour masquer leurs identités individuelles, incluent des informations granulaires qui pourraient aider des entreprises comme Google et Microsoft à en apprendre beaucoup sur vous. Selon l’enquête, l’une des nombreuses façons dont cela peut se produire est l’échelle à laquelle ces données sont collectées, y compris le suivi des clics des utilisateurs par Avast «jusqu’à la seconde».

Les données ne transitent pas directement des mains d’Avast vers les sociétés qui les obtiennent. Avast a une filiale appelée Jumpshot à travers laquelle l’ancien commercialise les données des utilisateurs aux entreprises comme Google. Par ExtremeTech, voici un exemple des données utilisateur disponibles:

ID de l’appareil: abc123x Date: 01/12/2019 Heure Minute Seconde: 12:03:05 Domaine: Amazon.com Produit: Apple iPad Pro 10.5 – Modèle 2017 – 256 Go, or rose Comportement: Ajouter au panier

Cela peut vous sembler vide de sens, mais si vous êtes Amazon, tout ce que vous devez faire (si vous voulez vraiment vous soucier de le faire à un niveau individuel, bien sûr), est de parcourir vos archives pour quiconque a effectué ces actions à à la même heure le même jour.

Les extensions Chrome d’Avast n’activent plus le suivi des utilisateurs, mais ce n’est pas le cas avec les programmes de bureau qui collectent toujours les clics des utilisateurs. Le nouveau rapport publié sur ce suivi des utilisateurs s’appuie sur une enquête similaire publiée à la fin de l’année dernière par Wladimir Palant, le créateur d’Adblock Plus, qui l’a utilisé comme base pour déclarer qu’Avast et AVG espionnaient les utilisateurs. Et c’est malheureux, principalement en raison de l’attente avec un produit antivirus qu’il vous protège – alors que, dans ce cas, même si Avast a dit aux utilisateurs qui acceptent que «les données sont entièrement anonymisées et agrégées et ne peuvent pas être utilisées pour vous identifier ou vous cibler personnellement », les spécialistes du marketing et d’autres grandes entreprises peuvent toujours utiliser cela pour mettre la main sur des tonnes de clics que vous ne pensiez pas que quelqu’un d’autre finirait par voir.

Source de l’image: Cultura / REX / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.