Désintégration de la bêta ouverte désormais disponible sur toutes les plateformes

La version bêta ouverte de Disintegration – le prochain FPS du co-créateur de Halo – est maintenant disponible pour tout le monde sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, a annoncé le développeur V1 Interactive sur Twitter.

La bêta technique ouverte de Disintegration se déroulera jusqu’au samedi 1er février et suit les deux jours de la version bêta multijoueur fermée de V1 pour Disintegration. La version bêta fermée comportait deux modes et cartes, et vous permettait de choisir parmi sept “équipages” différents. Ces équipages sont différents rôles de personnages avec des charges uniques. Il est probable que la bêta technique ouverte inclura les mêmes fonctionnalités que la bêta multijoueur fermée.

La bêta technique ouverte est maintenant en ligne! 🎉

Nous espérons que vous vous amuserez tous, et tout le monde ici à # V1Interactive est très heureux de voir vos commentaires! 🗣️📢

Si vous n’avez pas encore installé le jeu, veuillez rechercher «Désintégration» sur la page du magasin XB1, PS4 et Steams. pic.twitter.com/gfsS0znej7

– V1 Interactive (@ V1Interactive) 31 janvier 2020

Révélée avant son annonce officielle, Disintegration a fait son apparition lors de la diffusion de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2019. Marcus Lehto, co-créateur de la série Halo et ancien directeur artistique de Bungie, a annoncé la désintégration comme un amalgame de gameplay multijoueur traditionnel avec des éléments PvE.

Lehto a récemment dévoilé sa décision de se séparer de Bungie, ce qui s’est produit en octobre 2012. Selon Lehto, “le mauvais côté des périodes de crise prolongées qui durerait des mois et des mois” est la principale raison pour laquelle il a quitté le studio Destiny. “Nous ne voulons pas vivre cela, nous ne voulons pas du tout reproduire [at V1]”, A déclaré Lehto.” Nous apprécions également, incroyablement, la santé de tout le monde ici – à la fois physiquement et mentalement. S’assurer qu’ils ont ce temps en dehors du bureau pour être avec leur famille. “

