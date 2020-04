Despertador inteligente Xiaomi con luz, sensor humedad y más

No es la primera vez que la firma con sede en Pekín presenta un producto de este tipo, pero el nuevo despertador inteligente de Xiaomi destaca por llegar al mercado a un precio de derribo: no supera los 8 euros. Como viene siendo habituel, el gigante chino ha apostado por su propia plataforma de financiación colectiva para lanzar al mercado un producto IoT that está arrasando en cuanto a reservas. Y, viendo sus características técnicas, razones no le faltan.

Así es el nuevo despertador inteligente de Xiaomi: capteur de température, humedad et mucho más

A nivel estético, aucun encontramos con un despertador inteligente con un diseño muy tradicional. Dimensions de 80,3 x 41 x 83 mm, hacen que sea un producto cómodo y manejable. Además, no supera los 100 gramos de peso, por lo que es un gadget que podrás llevarte donde tú quieras. Pero, lo más curioso es que cuenta con una base de goma. ¿El motivo? Ofrece una sensación de presión realmente cómoda, lo que hace que utilizarlo para apagar su alarma no sea para nada molesto.

Como podrás comprobar en el vídeo que encabeza estas líneas, el nuevo despertador inteligente de Xiaomi integra un sensor Swiss Sensirion. Esto, se traduce en una medición de la temperatura y de la humedad bastante exacta. Y ojo, que si no te parece suficiente, que sepas que si presionas el despertador se activará una luz de fondo, que podrás utilizar para iluminar ligeramente un cuarto. Además, podrás configurar esta luz para que el brillo se vaya reduciendo de forma paulatina. Par ejemplo, puedes hacer que desde las 22:00 hasta las 07:00 horas, la luz se reduzca en un 50 por ciento. También puedes programar este dispositivo para que la luz esté encendida durante un periodo de tiempo determinado, como 30 segundos.

Como no podía ser de otra manera, el nuevo despertador inteligente de Xiaomi es compatible avec Mijia, la herramienta para gestionar dispositivos inteligentes de Xiaomi. De esta manera, a través de su aplicación podrás configurar hasta 16 alarmas diferentes, pudiendo cambiar diferentes opciones en cada uno de ellos, añadiendo tonos personalizados, ajustando el volumen o activando un modo de repetición.

¿No te parece suficiente? Pues que sepas que este despertador inteligente de Xiaomi también se puede vincular a otros dispositivos de la marca asiática. Y es mucho más útil de lo que te imaginas. Más que nada porque podrás configurar este curioso dispositivo para that active determinadas acciones in función de tus necesidades. ¿Baja a temperatura por debajo de los 20 grados? Pues este gadget hará que se encienda el calentador de forma automática.

Respecto al precio de este nuevo despertador inteligente de Xiaomi, la firma nos ha sorprendido con un precio de risa: lo puedes comprar por solo 59 yuanes, menos de 8 euros al cambio. Una cifra que hace que no tengas excusa para no hacerte con uno. Y es que, aunque lo más probable es que no vaya a salir del mercado chino, valdrá la pena buscar proveedores externos que vendan este nuevo gadget inteligente de la firma china.