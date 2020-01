Destiny 2 Bastion Gravesite Guide: Comment trouver la tombe de Reysk

Après une semaine de résolution d’énigmes à l’échelle de la communauté, les couloirs du temps ressemblant à un labyrinthe ont finalement été traversés dans Destiny 2. Trouver votre chemin à travers le labyrinthe déverrouille la quête exotique de Bastion, un nouveau fusil à fusion cinétique, deux semaines plus tôt. Vous pouvez attendre mardi pour obtenir la quête sans l’étape supplémentaire de résolution des couloirs du temps, mais même si vous sautez la partie labyrinthe de la quête, vous devrez toujours traquer un autre secret.

Ce secret est un endroit précis sur la rive emmêlée: une tombe tombée. C’est un peu excentré et facile à manquer. Voici où vous devez aller pour trouver la tombe, qui déverrouille une nouvelle version de Tangled Shore Strike connue sous le nom de The Hallowed Lair. Si vous avez besoin de plus d’informations, consultez notre guide Bastion pour un aperçu complet de la quête exotique.

Où trouver le tombeau tombé

Dirigez-vous vers le rivage emmêlé et dirigez-vous vers le ravin à quatre cornes. Une fois là-bas, vous recherchez le secteur perdu de la grotte du trappeur, situé au milieu de la zone dans une tranchée près de son côté ouest. Vous n’aurez pas besoin de terminer complètement la grotte du trappeur pour trouver ce que vous cherchez, mais vous devrez garder les yeux ouverts pour localiser la tombe.

Dirigez-vous vers la grotte du trappeur

Descendez dans la grotte du trappeur et avancez. Vous allez d’abord frapper un groupe de bêtes de guerre cabales endormies. Éliminez-les et continuez de vous déplacer dans la prochaine grande pièce. Vous devriez vous retrouver au sommet d’une cascade, avec un tas de légionnaires et de psions de la Cabale qui traînent dans la zone en dessous de vous.

Éliminez les ennemis et descendez à la base de la cascade. Avec la cascade dans le dos, regardez à gauche. Vous devriez voir le sentier bleu fumé de l’éther corrompu tourbillonner autour de la zone, faisant un sentier vers le mur gauche de la pièce. Approchez-vous de l’endroit, qui est un peu caché dans l’ombre, et vous serez invité à vérifier la tombe.

Interagir avec la tombe vous donnera une nouvelle étape dans la quête Bastion, vous conférant l’objet de quête Chef modifié. Vous déclencherez également une embuscade dédaigneuse, alors faites attention à ne pas vous faire exploser pendant que vous enquêtez sur la tombe. Une fois que vous avez ce dont vous avez besoin, vous êtes libre de quitter la grotte du trappeur sans continuer pour terminer le secteur perdu si vous le souhaitez.

Retour à Saint-14

Une fois que vous avez trouvé la tombe, votre prochaine étape est de retourner à Saint-14 et de lui montrer ce que vous avez trouvé. Cela débloquera une nouvelle version de The Hallowed Lair sur votre directeur, intitulée “The Hallowed Lair, Memento”. Dirigez-vous vers la grève et terminez-la pour terminer la quête Bastion. Consultez notre guide Bastion complet et notre guide Couloirs du temps pour vous assurer de terminer toutes les étapes, de rassembler toutes les récompenses et de débloquer toute l’histoire de la quête Bastion.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Destiny 2 Corridors Of Time Guide de la procédure secrète de la quête

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.