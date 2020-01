Destiny 2: Comment obtenir Bastion – Guide des quêtes exotiques des couloirs du temps

La communauté Destiny 2 s’est réunie récemment pour déverser et résoudre un casse-tête majeur au centre d’une nouvelle quête secrète qui a renvoyé les joueurs dans un lieu étrange connu sous le nom de Couloirs du Temps. Terminer le puzzle a profité à tous ceux qui jouent à Destiny 2 et ont débloqué une nouvelle quête exotique, menant à un fusil à fusion cinétique appelé Bastion deux semaines plus tôt – ainsi que la poursuite de l’histoire de Destiny 2 de manière très intéressante. Et vous pouvez le gagner dès maintenant – ci-dessous, vous trouverez des instructions sur la façon d’obtenir Bastion, et vous n’avez même pas besoin de résoudre le labyrinthe géant des couloirs du temps.

Depuis la réinitialisation hebdomadaire du 21 janvier, vous n’avez même pas besoin de résoudre le casse-tête des couloirs du temps pour faire avancer la quête. Au lieu de cela, vous pouvez l’obtenir directement de Saint-14, qui vous enverra sur la rive enchevêtrée pour effectuer une série d’étapes, que vous trouverez ci-dessous. Cependant, il y a une condition préalable avant de proposer la quête; Bungie a déclaré sur Twitter que vous devrez d’abord terminer le scénario de Saint-14, qui comprend les quêtes Récupération du passé et Une tâche impossible.

Si vous souhaitez gagner la légende, l’emblème secret et le dialogue d’histoire qui se trouvent dans les couloirs du temps, vous devez terminer ces étapes rapidement; Bungie dit que les couloirs ne seront disponibles que pour une autre semaine, disparaissant avec la réinitialisation hebdomadaire du 28 janvier.

Consultez notre guide complet des couloirs du temps pour tout ce que vous devez savoir.

Si vous voulez résoudre les couloirs du temps

Recherchez des panneaux près des portes dans les couloirs du temps pour trouver le bon chemin à travers le labyrinthe. Celui-ci est appelé le symbole du diamant avec trois plantes.

Vous n’avez plus besoin de résoudre les couloirs du temps pour obtenir la quête Bastion exotique – vous pouvez maintenant la récupérer à Saint-14. Si vous préférez l’itinéraire le plus rapide, sauter cette section. Si vous faites cela, cependant, vous manquerez des opportunités d’histoire, alors lisez la suite pour l’expérience complète.

Rendez-vous d’abord à Osiris pour obtenir la quête “Explorez les couloirs du temps”, puis utilisez le panneau à côté de lui au cadran solaire pour accéder aux couloirs. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez y trouver, y compris des histoires et un emblème secret spécial. Consultez notre guide complet des couloirs du temps pour voir comment. Vous voudrez saisir tout cela avant de faire votre dernière course pour terminer la quête.

Lorsque vous entrez dans les couloirs, franchissez la première porte pour entrer dans une pièce avec cinq sorties différentes. Chacun a un panneau à côté avec un symbole. Pour terminer “Explorez les couloirs du temps”, vous devrez franchir les portes dans un ordre spécifique pour atteindre le coffre-fort Timelost. C’est le puzzle sur lequel la communauté Destiny 2 a travaillé la semaine dernière, et tout cet effort a révélé un code à 30 symboles qui vous guidera à travers le labyrinthe.

Passez les portes dans cet ordre pour terminer la quête:

TrèfleDiamant avec trois plantesSerpentCloverPlus signePlus signeHexagone de verrouillageHexagone de verrouillageHexagone de verrouillagePlusDiamondPlusSnakeDiamondCloverSnakePlusPlusSnakeSnakeHexagonDiamondCloverPlusDiamondHexagonHexagonDiamondPlusDiamond

Une fois que vous atteignez le coffre-fort, accédez-y et écoutez la boîte de dialogue de Saint-14 pour recevoir un élément appelé noyau chronométrique. Retournez à Saint-14 pour activer le noyau et recevoir la prochaine étape de la quête “Une fausse réfraction”.

Visitez le tombeau dans le coffre-fort Timelost pour un peu de dialogue de Saint-14, ce qui suggère qu’il y a plus d’histoire à raconter dans la saison de l’aube.

Une fausse réfraction

Ensuite, dirigez-vous vers la rive emmêlée. Vous devrez commencer par tuer cinq serveurs et capitaines déchus pour gagner Intel déchu. Vous devriez être en mesure de trouver les cinq assez rapidement dans la zone d’atterrissage des voleurs. Après cela, dirigez-vous vers Spider pour l’étape suivante, appelée “Memento”.

Backroom Brawl

Avec la quête Bastion dans votre inventaire, vous affronterez des Aksiniks dans Le réservoir vide.

Parlez à Spider et il vous enverra après un capitaine déchu appelé Aksiniks. Vous le trouverez dans le secteur perdu de Thieves ‘Landing appelé The Empty Tank, qui est juste à côté de la zone de l’araignée. Entrez à l’intérieur et nettoyez le secteur perdu comme d’habitude; vous trouverez des Aksiniks dans l’arène près de l’endroit où vous combattriez habituellement le boss du secteur perdu.

Avec Aksiniks en panne, retournez à l’araignée pour la prochaine étape de la quête.

Un bras fort

Maintenant, vous êtes sur la partie broyage de la quête. Vous devrez éliminer 10 des primes de Spider, tout en tuant 30 ennemis difficiles et en terminant huit événements publics sur la rive enchevêtrée. Cela devrait aller assez vite. Les primes Spider quotidiennes et ses primes Wanted fonctionnent pour cette étape, y compris les primes Wanted qui vous emmènent sur d’autres planètes.

Réveil brutal

Maintenant que vous avez fait des ravages, Spider aura obtenu les informations dont vous avez besoin sur votre prochaine étape. Vous recherchez une tombe cachée dans le secteur perdu de la grotte du trappeur, qui est situé dans la zone du ravin à quatre cornes du rivage Tangled. Dirigez-vous vers le secteur perdu et continuez jusqu’à ce que vous atteigniez la salle avec la cascade, qui est remplie de légionnaires et de psions de la cabale. Videz la pièce et descendez jusqu’au bas de la cascade, puis tournez à gauche et faites face au mur.

Recherchez l’éther corrompu bleu dans la grotte du trappeur – il marque le dernier lieu de repos du capitaine déchu Reysk et le lieu de sépulture que vous recherchez.

Vous devriez voir une traînée d’éther bleu gazeux menant à la tombe. Interagissez avec lui pour passer à l’étape suivante de la quête, mais soyez prudent – vous venez de déclencher une embuscade méprisante.

Chef modifié

Votre dernier obstacle est Defiled Reysk, un chef méprisant majeur qui se présente lors de votre combat final avec le fanatique.

Avec l’objet Altered Chief en main, vous êtes prêt à retrouver le chef méprisant que vous avez chassé tout ce temps et l’arme qu’il a prise à Saint-14. Vérifiez la carte Tangled Shore dans le directeur et vous devriez voir une nouvelle version de la grève appelée The Hallowed Lair, marquée “The Hallowed Lair, Memento”. Voilà votre prochaine destination.

Vous trouverez que la version Memento de The Hallowed Lair est à peu près identique à la version régulière de Strike, avec une différence clé. Dans la bataille finale avec le Fanatic, recherchez un ennemi Elite Scorn Chieftain nommé Defiled Reysk, The Waning Light. Tuez-le et terminez la grève pour obtenir la dernière étape de la quête. Retournez à Saint-14 et récupérez votre Bastion.

