Destiny 2: Comment obtenir Bastion le fusil à fusion exotique

Destiny 2 a eu sa juste part de mystères tout au long de la durée de vie du jeu. L’un des plus populaires de l’histoire récente est les couloirs du temps. Un labyrinthe géant qui a mis au défi les joueurs de s’échapper en utilisant une série de symboles attachés à différents couloirs. Caché au plus profond de ce puzzle se trouvait un objet spécial qui a déclenché une nouvelle quête appelée Momento. Une fois terminé, les joueurs sont récompensés par un tout nouveau fusil à fusion exotique nommé Bastion.

En relation: Destiny 2: Xenophage Exotic Machine Gun Quest Guide

À l’heure actuelle, les joueurs doivent encore terminer les couloirs du temps pour accéder à la quête Momento. La solution est simple à faire tant que vous connaissez les bons symboles. Depuis que le mystère a été résolu, Bungie permet aux joueurs d’accéder à la quête Moment sans terminer les couloirs à partir de la semaine prochaine lors de la réinitialisation. Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour obtenir Bastion, voici une liste rapide des symboles afin de compléter les couloirs du temps.

Trèfle – diamant – Serpent – Trèfle – Plus – Plus – Hex – Hex – Hex – Plus – diamant – Plus – Serpent – diamant – Trèfle – Serpent – Plus – Plus – Serpent – Serpent – Hex – diamant – Trèfle – Plus – diamant – Hex – Hex – diamant – Plus – diamant

Cela ressemble à beaucoup de travail, mais c’est simple tant que vous savez où vous vous dirigez. Après avoir atteint la fin, vous recevrez un objet qui débloquera la quête Momento de Saint-14.

La première chose que les joueurs doivent faire est de se diriger vers Saint-14 et d’accepter la quête Momento. Une fois la quête acceptée, il vous fera acquérir cinq informations déchues auprès des capitaines et des serviteurs déchus. Cela peut être fait en se rendant à Thieves ‘Landing sur la rive emmêlée.

Rendez-vous à la grève du sanctuaire et empruntez le chemin où le groupe d’ennemis vous attend. Un capitaine déchu apparaîtra toujours ici. Une fois vaincu, sortez de Thieves ‘Landing et revenez pour réapparaître le capitaine. Rincez et répétez jusqu’à ce que vous ayez cinq informations.

Une fois que le joueur a les cinq morceaux d’Intel, il doit se diriger et parler à Spider. Spider enverra le joueur dans le secteur perdu du réservoir vide à Thieve’s Landing pour tuer un ennemi appelé Aksiniks, lié par l’honneur.

Dirigez-vous vers le secteur des réservoirs vides et Aksiniks apparaîtra, mûr pour le meurtre. Une fois terminé, revenez en arrière et parlez à Spider une fois de plus.

Cette section de la quête Momento est la plus grosse mouture. Il faudra que les joueurs terminent une grande quantité d’événements publics, de éliminations et de primes. Cette liste obligatoire est ci-dessous.

Terminez 8 événements publics.Tuez 30 ennemis difficiles.Terminez 10 primes Spider.

Une bonne astuce à retenir est que les ennemis difficiles apparaîtront tout au long des événements publics (ils sont indiqués par une barre de santé jaune) afin qu’un joueur puisse tuer deux oiseaux avec une pierre.

Une fois cette section terminée, la dernière étape sera de se diriger vers le ravin à quatre cornes sur la rive emmêlée et d’entrer dans le secteur perdu, la grotte du trappeur. Le joueur devra trouver une tombe située au pied de la cascade à l’intérieur de la grotte du trappeur. La tombe elle-même est une petite brume bleue émanant du sol. Interagissez simplement avec lui et passez à l’étape finale, tuant Reysk, la lumière décroissante.

Reysk est un boss à l’intérieur d’une version spéciale de la grève de Hallowed Lair. Il peut être trouvé dans l’écran du réalisateur Tangled Shore et est fait match. C’est fondamentalement la même chose que la frappe standard du sanctuaire, sauf pendant le combat de boss de fin, Reysk, The Waning Light apparaîtra. Assurez-vous de tuer Reysk avant de terminer la frappe ou vous devrez tout recommencer.

Après avoir vaincu, retournez à Saint-14 et obtenez votre récompense, le fusil à fusion exotique, Basion.

Bastion est une puissance décente d’un fusil à fusion et prend la place principale. Il comprend les avantages standard Rifling Hammer-Forged Rifling, Composite Stock et Liquid coils aux côtés des avantages de trait, Saint’s Fists et Breakthrough. Le poing de Saint permet au joueur de charger et de tirer trois tirs de limaces cinétiques, tandis que Percée permet à certains des dégâts de contourner les boucliers élémentaires.

Dans l’ensemble, Bastion est un fusil solide. Ce n’est pas un changeur de jeu que ce soit, mais il constitue toujours un ajout solide à l’arsenal de tout joueur.

Plus: Les joueurs de Destiny 2 trouvent une nouvelle façon de briser le souhait après une correction de bogue

Destiny 2 est disponible sur PC, Xbox One et Playstation 4.