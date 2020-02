Destiny 2: la Fondation Empyrean arrive la semaine prochaine – voici comment se préparer

La prochaine grande chose dans la saison de l’aube de Destiny 2 arrive avec sa réinitialisation hebdomadaire le mardi 4 février: La Fondation Empyrean. C’est une autre étape dans l’histoire en cours entourant le cadran solaire d’Osiris, le sauvetage de Saint-14 et l’arrêt de la Cabale d’utiliser le voyage dans le temps pour jouer avec le système solaire – et vous pouvez vous y préparer dès maintenant. Des preuves datées suggèrent que l’événement rassemblera la communauté pour restaurer les essais d’Osiris dans la prochaine saison de contenu de Destiny 2.

Comme Bungie l’a détaillé dans son article de blog This Week At Bungie, la Fondation Empyrean sera un événement à l’échelle de la communauté auquel tous les Gardiens peuvent contribuer. Contrairement à d’autres parties de la saison de l’aube, ce sera un événement auquel tout le monde pourra participer, que vous ayez acheté le pass de saison pour cette saison ou que vous utilisiez la version gratuite du jeu.

La Fondation Empyrean trouvera Saint-14 demandant aux joueurs de donner de la fractale polarisée à la cause de la construction d’une balise qui peut aider à attirer de nouvelles personnes dans la dernière ville sûre, le centre de vie des bons gars de Destiny 2. Vous gagnez de la fractale polarisée en terminant l’activité du cadran solaire, en exécutant diverses activités à travers le système solaire et en complétant les primes de Saint-14 et des quatre obélisques du cadran solaire dispersés sur différentes planètes. Pour vous préparer à l’événement, vous allez vouloir dépenser de la Fractaline pour améliorer vos Obélisques autant que vous le pouvez (tous leurs avantages se débloquent complètement au niveau 11, donc c’est probablement une bonne barre pour laquelle vous pouvez tirer), puis vous accumulez Polarized Fractaline pour faire un don à la cause de Saint.

Selon Bungie, vous gagnez un nouvel emblème et un Triomphe pour avoir donné plus de 5 000 Fractaline polarisée, que vous pouvez gagner dès maintenant. Vous devrez probablement faire don des 5000 Fractalines pour débloquer le Sceau Triomphe de cette saison, c’est donc une bonne idée de les stocker tôt si vous le pouvez. Vous obtiendrez également de la Fractaline gratuite de l’Obélisque de la Tour en fonction de sa Puissance de Résonance (lire: combien vous avez amélioré les autres Obélisques), ce qui devrait vous permettre de gagner un peu plus facilement.

Comme la communauté fait don de plus de Fractaline, tout le monde gagnera des shaders. Il y a sept niveaux à atteindre au total, avec un nouveau shader pour chacun, mais Bungie ne les a pas entièrement détaillés. Voici la liste telle qu’elle apparaît en ce moment:

Étape 1: 400 000 000 Étape 2: 700 000 000 Étape 3: 1 200 000 000 Étape 4: ??? Étape 5: ??? Étape 6: ??? Étape 7: ???

Si vous avez besoin d’autres choses à faire dans Destiny 2 pendant que vous attendez la Fondation Empyrean, vous pouvez utiliser notre guide Bastion pour déverrouiller la dernière arme exotique du jeu, un fusil à fusion cinétique qui appartenait autrefois à Saint-14. Et si vous avez manqué le dernier gros effort de la communauté, les couloirs du temps, vous pouvez consulter notre guide des couloirs pour voir de quoi il s’agissait, et lire comment ses changements dans la narration de Destiny 2 l’ont rendu particulièrement cool.

