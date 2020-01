Destiny 2 – La restauration est terminée et le jeu revient en ligne

Les joueurs de Destiny 2 ont eu un peu peur plus tôt, car les serveurs ont été arrêtés après le dernier patch, les joueurs ont perdu de la monnaie et des matériaux. Le jeu n’a pas été jouable et Bungie a assuré aux joueurs concernés que leurs biens leur seraient restitués.

Bungie a maintenant confirmé, via Twitter, que la restauration promise était terminée. Le jeu devrait être de retour en ligne vers 19 h 00 HNP le 28 janvier, il n’y a donc pas longtemps à attendre si vous avez besoin d’obtenir votre correctif Destiny 2.

La restauration des comptes de joueur est terminée.

Destiny 2 sera remis en ligne vers 19 h 00 HNP.

– Aide Bungie (@BungieHelp) 29 janvier 2020

Les joueurs qui jouaient entre 8 h 30 et 10 h 00 HNP ont été touchés. Voici toutes les informations qui pourraient vous affecter:

Les joueurs devront peut-être refaire toute progression ou quête terminée entre 8 h 30 et 10 h 00 HNP. Les achats effectués entre 8 h 30 et 10 h 00 HNP devront être refaits. L’argent dépensé pendant cette période sera restauré. Les achats d’argent de Destiny 2 dans la boutique de la plate-forme seront ajoutés aux comptes des joueurs. “Le Pidgeon et le Phoenix” Lore en cours de suppression est un problème distinct et sera résolu dans une future mise à jour “

La bonne nouvelle est que le bug a été éliminé et que les joueurs n’ont pas à s’inquiéter de la perte de leur matériel. Les freebies arriveront également le 29 janvier pour les abonnés Twitch Prime, et la dernière arme exotique, Bastion, est maintenant à gagner.

