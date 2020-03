Détection de l’oxygène dans le sang et fonctionnalités ECG améliorées pour l’Apple Watch en développement

Apple développe au moins deux nouvelles fonctionnalités axées sur la santé qui étendront les capacités de l’Apple Watch à l’avenir. L’Apple Watch ajoutera la capacité de détecter les niveaux d’oxygène dans le sang pour la première fois, a appris ..

Les niveaux d’oxygène dans le sang entre 95 et 100% sont considérés comme sains; des niveaux d’oxygène dans le sang inférieurs à 80% peuvent entraîner une altération des fonctionnalités du cœur et du cerveau. Le risque d’arrêt respiratoire ou cardiaque est fréquent après une saturation continue en oxygène sanguin.

À cette fin, Apple développe une nouvelle notification de santé basée sur la mesure vitale. Lorsque l’Apple Watch détecte une faible saturation en oxygène du sang en dessous d’un certain seuil, une notification déclenche une alerte de l’utilisateur similaire aux notifications de fréquence cardiaque actuelles.

À ce stade, il n’est pas clair quel matériel et logiciel seront nécessaires pour la détection et les notifications de l’oxygène dans le sang.

Il est possible que le futur matériel Apple Watch Series 6 soit requis pour la nouvelle fonctionnalité d’intégrité. Il pourrait également arriver à une future mise à jour de watchOS 6 ou watchOS 7 à l’automne.

Le matériel Apple Watch d’origine est censé être capable de mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang grâce au moniteur de fréquence cardiaque intégré. Apple a amélioré le moniteur de fréquence cardiaque avec l’Apple Watch Series 4, en ajoutant des fonctionnalités d’électrocardiogramme, mais Apple Watch n’a pas encore proposé de fonctionnalités de mesure de l’oxygène dans le sang.

La fonctionnalité est celle que les concurrents ont déjà abordée, y compris Fitbit qui est en cours d’acquisition par Google, bien qu’Apple pourrait potentiellement proposer une version plus sophistiquée en utilisant la même méthode d’approbation FDA que sa fonction ECG.

En parlant de la fonction ECG, Apple travaille à supprimer une lacune actuelle de la fonction d’électrocardiogramme actuelle. L’Apple Watch Series 4 et 5 entraîne actuellement des lectures ECG non concluantes avec des fréquences cardiaques comprises entre 100 et 120 battements par minute.

Une future mise à jour, logicielle ou matérielle, supprimera cette limitation avec une version mise à niveau de l’application ECG. Apple développe également des fonctionnalités de suivi du sommeil intégrées pour une future application Sleep.

