Détection d’espace par bande ultra large ou UWB, en route vers Android

L’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro sont enfin arrivés en septembre dernier avec une nouvelle puce. Libellé U1, ce petit silicium supplémentaire ouvre à la fois de nouvelles façons d’interaction entre l’iPhone de nouvelle génération et des possibilités avec de futurs accessoires de localisation, tels que ceux attendus «Tuiles» de pomme.

Selon les analystes de Barclays, comme nous le lisons dans MacRumors, les fabricants d’appareils Android auront accès à une puce tout-en-un, qui comprendrait la sécurité ultra-large bande, NFC et matérielle. La puce de béton s’appelle SR100T et a été présentée en septembre dernier par le broyeur danois NXP.

Cette puce fournirait, selon le fabricant, “un positionnement précis pour la prochaine génération d’appareils mobiles compatibles UWB de nouvelle génération” dans le Gamme de fréquences de 6 à 9 GHz. Selon NXP, il permet de localiser des objets avec une précision allant jusqu’à 10 cm et 3 degrés d’inclinaison angulaire.

Les utilisations de la bande ultra large ou UWB: au-delà de la localisation

NXP

Ses utilisations pourraient être plus larges que celles vues jusqu’à présent, y compris l’interaction avec des portes, des points d’entrée ou des voitures connectés qui s’ouvrent lorsque nous approchons. Ils sont également mentionnés lumières et haut-parleurs, qui pourraient nous suivre activement pour activer les appareils nécessaires et dans notre sillage

De trouver des choses à ouvrir des portes ou activer des appareils sur notre chemin

Bien qu’il ne soit pas encore clair quels fabricants adopteront cette technologie – il suffit d’attendre les annonces pertinentes – Samsung est parmi les plus possibles de la première génération. Les Sud-Coréens ont signé un accord l’été dernier avec NXP et le géant Bosch, dans lequel ils se sont engagés à développer l’écosystème ultra large bande.

Dans tous les cas, et bien que les puces concernées soient déjà présentées et donc susceptibles d’être disponibles pour les constructeurs, il n’est pas certain qu’elles arrivent à temps pour cette génération de smartphones. Dans le cas de Samsung, nous verrons leur prochain lot, le Galaxy S20 et Fold 2, le 11 février prochain.

Apple

Cette technologie, qui utilise un large spectre de fréquences pour la détection spatiale, est désormais utilisée sur iPhone pour faciliter le partage de fichiers via AirDrop. Maintenant, dans iOS 13 et en utilisant cette puce, le système donne préférence entre les appareils disponibles vers laquelle nous pointons directement avec l’iPhone. Apple, cependant, note sur la page de présentation de son iPhone 11 que “ce n’est que le début”.

