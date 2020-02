Détruisez vos objectifs de fitness, pas votre portefeuille avec 100 $ de réduction sur la Fitbit Versa

Besoin d’améliorer votre jeu de santé et de fitness? Eh bien, vous avez de la chance – l’un des meilleurs trackers de fitness que vous pouvez acheter a maintenant été réduit de 100 AU $.

Avec la Fitbit Versa, vous pouvez obtenir des informations sur votre corps, telles que votre fréquence cardiaque et la quantité de calories que vous brûlez tout au long de la journée. Vous pouvez également suivre vos habitudes de sommeil, tandis que les femmes peuvent garder un œil sur leurs règles, enregistrer les symptômes, suivre l’ovulation et découvrir les modèles de leur cycle.

De plus, la Fitbit Versa est résistante à l’eau (jusqu’à 50 m) et peut également stocker et jouer plus de 300 chansons qui vous permettront de continuer à vibrer tout au long de votre entraînement. Plus de 15 modes d’exercice sont également programmés dans la montre, donc si vous êtes un rat de gym, c’est une fonctionnalité que vous aimerez à coup sûr.

La Versa vous permettra de rester connecté grâce à la notification des messages à l’écran et la possibilité de répondre aux appels téléphoniques et d’envoyer des réponses rapides (Android uniquement pour cette dernière fonctionnalité). Des applications supplémentaires, telles que le calendrier et la météo, sont à portée de main. Une puce NFC est également intégrée afin que vous puissiez stocker vos cartes de crédit pour acheter facilement votre café du matin en appuyant simplement sur votre montre.

Si la Fitbit Versa ressemble à la montre de fitness pour vous, vous pouvez vous procurer la vôtre dès aujourd’hui sur Amazon pour seulement 199 $ AU, ce qui vous fait économiser 100 $ AU. La Fitbit Versa est disponible en anthracite tissé, en aluminium noir, en aluminium gris et en or rose pêche.

