deux cadeaux importants arrivent, mauvaises nouvelles pour les clients

Bureau de poste italien représente une réalité commerciale largement consolidée dans notre pays. Des années de bons et loyaux services méritent la confiance d’un public qui s’interroge désormais sur une situation vraiment dangereuse: ils semblent être là deux cadeaux à échanger en suivant quelques indications simples reçues via email et SMS.

Après évaluation des messages entrants, il est clair que les synonymes de ces deux communications en transit deviennent respectivement phishing et smishing. Comme si cela ne suffisait pas, il y a la circonstance aggravante d’un tiers qui consacre une attaque sur les comptes courants des clients contactés.

la Police postale ne pouvait que clore le dossier en parlant clairement de fraude. Ceux qui tombent dans le piège ne s’en sortent pas bien du tout, obtenant un compte dégagé difficile à restaurer. Voici ce qui s’est passé.

Poste Italiane: les faux cadeaux enchantent les clients, ils ont tout perdu

Par e-mail, nous vous informons d’un prix (seulement présumé) correspondant à un iPhone 11 gratuit qui peut être reçu confortablement à la maison. Il vous suffit d’indiquer vos coordonnées et de vous connecter aux services du site officiel. Tout le monde pense à entrer sur le portail Poste Italiane mais se retrouve à la place sur un faux serveur hôte qui enregistre les activités. Tout ce qui est tapé trouve sa place dans une base de données contenant des informations personnelles et identifiants de connexion.

Par message au téléphone, la situation est similaire avec la promesse de 1000 euros à recevoir directement sur votre compte bancaire. Ici, la chose est plus crédible car nous sommes contactés directement sur notre numéro. Nous finissons, une fois de plus, pour nourrir la soif de ceux qui agissent à l’égard des soi-disant pharming. Le site copié ne suscite pas de soupçons et nous finissons par remplir le questionnaire d’information proposé ainsi que la procédure de saisie des pouvoirs secrets.

Il faut bien poser le attention maximale au problème après les avertissements des autorités compétentes qui conseillent de:

méfiez-vous de ces procédures (e-mail et SMS ne sont pas utilisés pour communiquer les changements)

Je ne crois pas aux prix en espèces (ou autres)

contactez votre institution

obtenir des informations en ligne sur les sites Web des autorités

supprimer le message à l’avance, en prenant soin de ne le transmettre à aucun autre contact

En respectant ces règles et en ne donnant pas lieu à des prétextes de malfaiteurs, nous pourrions être en sécurité. Il n’y a aucun logiciel antivirus ou anti-spam qui prend. La meilleure prévention vient de nous.