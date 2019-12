Deux fournisseurs d'AirPods auraient cherché à accroître leur production au Vietnam

Il semblerait que deux des partenaires de fabrication d'Apple tentent d'obtenir des financements qui leur permettraient d'augmenter leurs capacités de fabrication au Vietnam. Goertek et Luxshare sont les sociétés en question, cette décision étant en partie due au souhait d'Apple de renoncer à sa dépendance à l'égard de la Chine.

Le rapport, de The Information et via Apple Insider, indique que les composants provenant de Chine seraient expédiés au Vietnam avant d'être transformés en AirPods. La raison? La main-d'œuvre vietnamienne ne coûte qu'un tiers de la main-d'œuvre chinoise.

Apple ayant apparemment demandé à des fournisseurs de pièces d'aider Goertek lors d'un essai de fabrication de câbles AirPods et Lightning en juillet dernier, il semble probable que ce fut un succès. Après cet essai, Apple semble vouloir déplacer autant de fabrication hors de Chine que possible.

Goertek et Luxshare chevauchent la crête d'une vague en forme d'AirPods et feront probablement tout leur possible pour s'assurer que cela continue.

Les deux fournisseurs Apple – Luxshare Precision et Goertek – fabriquent un certain nombre d'accessoires et de composants pour le fabricant d'iPhone, dont l'AirPod, qui est devenu un succès depuis sa première version en 2016. Luxshare et Goertek ont ​​tous deux bénéficié de la forte demande des AirPods des consommateurs. , disent les analystes. Le prix de leurs actions, qui se négocient à la Bourse de Shenzhen, a plus que triplé depuis le début de l'année.