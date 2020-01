Deux fuites différentes viennent probablement de révéler le moment du lancement de la PlayStation 5 de Sony – .

Nous avons entendu pour la première fois que Sony organisera un événement de révélation de la PlayStation 5 en février 2020 il y a quelques mois, et il semble que la rumeur monte de plus en plus. Une énorme fuite il y a quelques jours a indiqué que Sony tiendrait la conférence de presse le 5 février, date à laquelle il commencera également à prendre des précommandes PS5. Depuis lors, deux autres initiés se sont présentés pour dire que le lancement de la PlayStation 5 aura effectivement lieu en février.

Tout d’abord, c’est Patrick Klepek de Waypoint qui a abordé la question lors d’un nouvel épisode de Waypoint Radio (via ComicBook):

Le mois prochain sera probablement à la fois – probablement les événements Xbox et PlayStation ne seront pas trop loin l’un de l’autre, ce serait ma supposition. Donc, cela arrivera probablement tous les deux le mois prochain. Je n’ai pas beaucoup entendu parler de ce que fait Microsoft, alors peut-être qu’ils resteront silencieux jusqu’à l’E3. Mais beaucoup de trucs Sony le mois prochain, c’est sûr.

Sony a confirmé il y a quelques jours qu’il ne viendrait pas à l’E3 2020, suggérant apparemment que le lancement de la PS5 aura lieu avant le principal événement de jeu de cette année. Sony n’a cependant pas encore envoyé d’invitations de presse aux médias pour l’événement qui se déroulerait à New York dans quelques semaines.

Par ailleurs, Mike Futter a déclaré sur Twitter que Sony n’organiserait pas l’événement Destination PlayStation de cette année, un événement fermé pour les éditeurs et les détaillants qui devrait avoir lieu en février.

Okie. Voici ce que j’entends de plusieurs sources. (Juste besoin de confirmer quelque chose avant de partager.) Sony n’héberge pas Destination PlayStation, son événement annuel fermé réunissant éditeurs et détaillants. L’événement aura toujours lieu, mais organisé par un détaillant.

Un important distributeur anonyme nommera l’événement, ce qui se passe apparemment toujours. Destination PlayStation aura lieu à Scottsdale, en Arizona, a déclaré Futter dans un tweet différent, mais l’événement PS5 ne devrait pas y avoir lieu. On ne sait pas quand Destination PlayStation est censé se produire, bien que cela se soit produit fin février de l’année dernière. Si le calendrier reste le même, c’est à peu près une garantie que Sony dévoilera la PS5 début février, avant que cet événement n’ait lieu.

Bien qu’il ne s’agisse que de rumeurs, elles proviennent toutes deux de sources fiables dans le passé. Nous n’avons que deux semaines de plus en janvier, donc Sony devra envoyer prochainement des invitations pour le keynote PS5 s’il est effectivement prévu pour début février. Pour rappel, Sony a dévoilé la PS4 il y a sept ans lors d’une réunion PlayStation tenue à New York en février 2013. Sony a organisé cet événement le 20 février après l’avoir annoncé le 31 janvier 2013 avec ce teaser vidéo:

