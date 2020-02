deux nouveaux dangers du chat

Chacun de nous sur WhatsApp a choisi une photo à montrer à des amis ou à des connaissances comme élément distinctif du profil. Tout comme sur Instagram ou même sur Facebook, le taux d’utilisateurs qui n’utilisent pas d’image de couverture est vraiment très faible.

WhatsApp, une mauvaise utilisation de la photo de profil met en danger tous les utilisateurs

Beaucoup sous-estiment les règles de sécurité qui se cachent derrière une mauvaise utilisation de l’image de couverture, ignorant que dans certains cas, la photo peut être transformée en une sorte de boomerang. Lorsqu’aucune attention particulière n’est accordée, l’image de couverture met notre vie privée en difficulté.

Au cours de cette dernière période, de plus en plus alternent sur WhatsApp faux profils, ne correspondant pas à de vraies personnes. De façon spéculaire, d’ailleurs, je vol d’identité. Ces deux dynamiques et ces deux dangers proviennent précisément d’une mauvaise utilisation de la photo de profil.

Contrairement aux réseaux sociaux tels qu’Instagram ou Facebook, WhatsApp est toujours très concessif envers les utilisateurs. Au début, chaque personne sur le chat peut voir une photo de profil en plein écran. Dans le même temps, il ne faut pas oublier comment il est possible de créer Captures d’écran les images cachées ne conviennent pas.

La bonne nouvelle, dans ce cas, est qu’avec les précautions nécessaires, il est possible d’éviter tout type de problème. Par exemple, pour protéger leur sécurité, chaque utilisateur peut régler la vision de l’image au soleil contacts de Répertoire. En visionnant la photo en privé, vous empêcherez les personnes inconnues et malveillantes d’entrer en contact avec un élément clé du compte WhatsApp.