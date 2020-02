deux offres avec de nombreux contenus disponibles sur le site officiel

Donner du crédit à iliad pour le moment ce n’est pas si difficile, vu la renommée du manager ces derniers mois. En fait, depuis deux ans maintenant, cette entreprise a pu obtenir d’excellents résultats en matière de téléphonie mobile. Beaucoup de grands managers ont en effet été battus sur le papier et sur le terrain par cette nouvelle réalité qui n’a pas l’intention de s’arrêter.

Ses offres étaient le principal point de mérite qui a conduit à une telle réputation et une telle base d’utilisateurs. Ceux-ci sont arrivés en succession rapide, avec la dernière promotion qui se démarque encore aujourd’hui à la télévision grâce à la publicité habituelle qu’elle propose 50 gig. Dans le même temps, cependant, Iliad a besoin de se défendre contre les attaques de la concurrence, et c’est précisément pour cette raison sur le site officiel qu’il a présenté deux de ses anciennes promotions.

Iliad, voici deux promotions sur le site officiel qui, selon de nombreux utilisateurs, n’existaient pas depuis un certain temps

Si initialement les utilisateurs pensaient qu’Iliad ne proposait qu’une seule promotion à la fois, maintenant tout est différent. Pour faire face aux contre-offensives de la concurrence, le manager français aurait bien pensé lancer deux de ses anciennes promotions sur le site officiel.

Nous parlons de la Voix seulement et de Giga 40, deux offres qu’ils ont en commun minutes et SMS sans limites mais qui diffèrent par le prix et la connexion Internet. Le premier des deux n’a en fait pas de gabarit, tandis que le second bénéficie 40 gig pour surfer sur le net en utilisant la 4G. Le prix dans le premier cas est de 4,99 € par mois, alors que dans le cas de la deuxième offre, elle atteint 6,99 € par mois pour toujours.