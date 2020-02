deux offres de 5 et 9 euros encore disponibles pour peu de temps

CoopVoce, contrairement à ce que de nombreux utilisateurs peuvent penser, est actuellement l’une des meilleures solutions pour le monde de la téléphonie mobile. Le fameux gestionnaire virtuel a réussi à s’imposer dans sa catégorie sans problèmes particuliers notamment au cours des six derniers mois.

Si avant personne ne voulait une promotion de ce manager, maintenant tout le monde est en compétition pour en obtenir une directement sur le site officiel. CoopVoce a en effet changé de stratégie, les utilisateurs qualifiant ses offres de abordable mais pas du point de vue du contenu interne. Maintenant, cependant, tout est différent, étant donné que les prix sont restés les mêmes mais que le contenu a clairement augmenté en nombre. L’objectif est donc de surprendre encore une fois, tout comme dans le cas des deux offres actuellement disponibles sur le site officiel de l’entreprise.

CoopVoce: sur le site officiel, vous pouvez toujours trouver le ChiamaTutti Top 10 et le ChiamaTutti Easy à d’excellents prix

Avec CoopVoce, tout le monde peut avoir une grande promotion. Actuellement, les deux solutions que vous pouvez lire dans le titre offrent le meilleur rapport qualité / prix. Les deux mettent en fait à la disposition des nouveaux utilisateurs et au-delà minutes, SMS et gabarit pour naviguer sur le Web en douceur chaque mois.

Le premier en particulier s’avère être le meilleur, étant donné qu’il comprend tous les mois minutes illimitées envers tout le monde, 1000 SMS vers tous e 10 gig du trafic de données 4G pour la navigation Web. Le second est parfait pour tous ceux qui n’ont pas de besoins particuliers, et l’inclut à l’intérieur 300 minutes envers tout le monde, 300 SMS et 3 Go en 4G pour surfer sur le web tous les mois. Les prix sont respectivement dles 9 et 5 € par mois pour toujours.