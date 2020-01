deux offres secrètes apparaissent sur le site officiel

iliad annonce son “Giga 50“A la télévision avec des publicités qui ne laissent aucun doute sur le fait qu’ils sont confrontés à des compromis zéro promo. Ceux qui ne veulent pas compter GIGA et qui souhaitent appeler et envoyer des messages indéfiniment choisissent la solution 7,99 euros par mois tout compris.

Quoi qu’il en soit, certains utilisateurs ont découvert offres secrètes caché dans une zone spéciale de la site officiel. Ils continuent de faire preuve de la plus grande transparence possible en accordant le coût le plus bas absolu. Les tarifs ont déjà été choisis par des millions de clients qui ont pu compter sur des prix à partir de leur propre chef 4,99 euros par mois.

Iliad: les deux meilleures offres se cachent derrière le Giga 50

Les plans d’Iliad pour l’avenir reposent sur un concept clé unique: coûts très bas. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut renoncer à quelque chose d’important. Les minutes avec SMS illimités et tous les services gratuits continuent de briser le cœur des consommateurs. Le prix ne change pas mais quelque chose est abandonné sur le front du contenu pour ceux qui choisissent de faire de la portabilité avec aller à Iliad ou choisissez un nouveau numéro.

En particulier, la présence du Giga 40 et l’option d’achat Voix seulement. Dans l’ordre, ce sont des promotions qui ciblent un public moyen d’internautes et ceux qui recherchent un moyen de maintenir le contact à l’ancienne.

Pour le Giga 40 Iliad sont confirmés i 6,99 euros par mois avec minutes illimitées et SMS inclus mais cette fois seulement 40 Giga par mois pour Internet 4G sur le réseau Plus. Encore une fois, il y a le service de hotspot gratuit et la possibilité d’itinérance gratuite dans l’UE selon la nouvelle formule d’utilisation de 2020 qui a ajouté 1 Giga de plus.

la Voix seulement, d’autre part, élimine presque complètement la composante Internet, laissant la place à un tarif de 4,99 euros par mois pour les appels gratuits et les SMS entrant et sortant du numéro.

Veuillez noter que le choix du tarif est important car l’opérateur français ne permet pas le passage d’une option à l’autre. Par conséquent, si vous choisissez le Giga 40 ou la voix solo, vous ne pouvez pas passer au Giga 50 et vice versa. Faites le choix selon vos besoins spécifiques.