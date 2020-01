deux offres sur le site officiel attirent les utilisateurs

La plupart des gens qui utilisent le gestionnaire iliadau moins selon l’entreprise, ils sont contents. Le pourcentage est en fait de 98% des personnes qui se sont inscrites pour une offre depuis le lancement officiel du fournisseur.

Les activités de l’entreprise n’ont pas connu de repos, car toutes les meilleures promotions sont arrivées depuis le début en succession rapide. cette stratégie il s’est avéré être un gagnant puisque même les grands géants de la téléphonie opérant en Italie ont été pris par surprise. En ce moment, Iliad occupe le quatrième place dans le classement des managers italiens, et certainement pas un cas. Maintenant, cependant, nous devons garder nos défenses élevées, étant donné que les gestionnaires de goûts de Vodafone et TIM ils poursuivent les utilisateurs, donc Iliad les a volés ces derniers mois.

Iliad, sur le site officiel, il y a deux autres promotions en plus du Giga 50 que vous voyez tous les jours à la télévision

Non seulement le Giga 50 est la promo à laquelle vous pouvez vous abonner chez Iliad, mais en fait il y en a deux autres. Ceux-ci peuvent être souscrits directement depuis le site officiel, même si la question est autre: beaucoup de gens pensaient qu’ils n’étaient plus disponibles. En réalité, le Solo Voce et le Giga 40 sont à nouveau disponibles et aux prix très bas habituels.

Le premier des deux comprend comme tout le monde le sait minutes et SMS sans limites à tout le monde chaque mois, le tout au prix de 4,99 € pour toujours. Suit ensuite la deuxième solution, qui comprend également les dernières minutes et SMS illimités. 40 gig du trafic de données 4G. Le prix à cette occasion est de 6,99 € par mois et pour toujours.