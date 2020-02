deux offres toujours disponibles par surprise sur le site officiel

iliad fait l’histoire de la téléphonie italienne, depuis ses offres et continue d’être populaire. Dernièrement, tous les managers ont essayé de faire de leur mieux pour mettre cette réalité en difficulté, qui ne montre cependant aucun signe de recul.

Depuis un certain temps maintenant, il est clair que la domination d’Iliade, qui quatrième place dans le classement. Les utilisateurs qui ont choisi l’une de ses promotions sont au-delà 5 millions, et c’est précisément ce qui devrait vous faire réfléchir. Jamais auparavant un nouveau manager n’a réussi à atteindre ces résultats en si peu de temps. L’objectif est désormais de reconfirmer et de se défendre contre l’attaque de sociétés rivales, qui souhaitent récupérer leurs utilisateurs. C’est pourquoi Iliad tient à se rappeler qu’ils sont disponibles sur le site officiel deux autres offres très intéressant.

Iliad: en plus du Giga 50, il y a aussi le Solo Voce et le Giga 40 à un prix indispensable

En plus de l’offre de 50 gig disponible depuis près de deux ans, Iliad propose deux autres solutions très intéressantes. La voix solo est toujours présente sur le site officiel et avec un prix de base de 4,99 euros par mois pour toujours. À l’intérieur sont disponibles minutes et SMS sans limites à tous les managers en Italie et en Europe.

Suit ensuite le Giga 40, qui comprend le meilleur à l’intérieur. Ici en effet minutes illimitées envers tout le monde, SMS sans limites vers tous e 40 gig en 4G pour surfer sur le Web en 4G. Le prix est seulement 6,99 euros par mois pour toujours.