deux pas cher et deux premium

L’iPhone 12 est l’un des smartphones les plus importants de cette année. Comme d’habitude, son lancement est prévu pour mois de septembreBien que certains analystes et experts dans le domaine aient indiqué qu’il pourrait y avoir un léger retard, quelque chose que je pense qu’Apple essaiera d’éviter par tous les moyens, puisque l’iPhone joue un rôle clé dans ses revenus et qu’il est “en retard”. »Cela pourrait avoir un effet très négatif sur les ventes, avec tout ce que cela signifierait pour ses résultats trimestriels.

Nous mettons de côté la question de la date de sortie et nous concentrons sur de nouvelles informations d’un grand intérêt qui sont également assez fiables, car elles proviennent d’une source bien connue qui a eu de grands succès dans le passé. Cette source indique qu’Apple envisage le lancement de hJusqu’à quatre versions de l’iPhone 12, une décision qui signifierait un changement majeur de stratégie et qui pourrait être très positive pour Apple et le consommateur.

Ceux d’entre vous qui nous lisent quotidiennement savent déjà que les grands du secteur ont choisi de diversifier leur gamme de smartphones haut de gamme en introduisant des versions moins chères et plus premium. Pratiquement tout le monde suit ce modèle, en fait Apple l’a entièrement adopté en 2017, lorsqu’il a présenté l’iPhone 8-8 Plus et l’iPhone X, donc passer de trois à quatre nouveaux terminaux est un changement important, mais “naturel”.

Deux iPhone 12 “bon marché” avec écran IPS et deux iPhone 12 “premium” avec écran OLED

Ce serait, d’une manière générale, l’approche qu’Apple pourrait suivre. Si vous regardez l’image ci-jointe, nous avons deux modèles qui forment la base économique et deux autres situés au niveau premium, qui restent configuré comme suit:

5,4 pouces iPhone 12

Panneau IPS de 5,4 pouces.

SoC A14 avec 5G.

Encoche plus petite.

Châssis en aluminium.

Double caméra arrière.

IPhone 6,1 pouces 12

Panneau IPS 6,1 pouces.

SoC A14 avec 5G.

Encoche plus petite.

Châssis en aluminium.

Double caméra arrière.

IPhone 6,1 pouces 12

Panneau OLED 6,1 pouces.

SoC A14 avec 5G.

Encoche plus petite.

Châssis en acier inoxydable.

Triple caméra arrière + LiDAR.

6,7 pouces iPhone 12

Panneau IPS de 6,7 pouces.

SoC A14 avec 5G.

Encoche plus petite.

Châssis en acier inoxydable.

Triple caméra arrière + LiDAR.

La base qu’Apple utilisera pour différencier les modèles les moins chers restera dans le même plan que nous avons vu avec l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro: ils partiront de spécifications communes, ce SoC A14 avec 5G, et introduira des différences dans la qualité des finitions, la configuration des caméras, l’écran et nous supposons que cela aussi en RAM et en capacité de stockage.

Dans les images que nous vous laissons juste en dessous de ces lignes, vous pouvez voir quelques rendus conceptuels qui montrent à quoi pourrait ressembler l’iPhone 12.





Disponibilité et prix de l’iPhone 12

Comme nous prévoyons que sa présentation devrait avoir lieu en septembre de cette année, mais son lancement pourrait reporté à octobre. Veuillez noter qu’Apple peut ne pas lancer tous les modèles en même temps, bien que dans ce cas, le cadre de lancement entre eux ne devrait pas dépasser quelques semaines.

Ensuite, je vous laisse une estimation de la prix possibles que les nouveaux smartphones Apple auront. Veuillez noter qu’ils ne sont pas confirmés et pourraient donc subir des modifications mineures.

iPhone 12 5,4 ″: à partir de 699 $ (nouveau modèle).

iPhone 12 6.1 ″: à partir de 799 $ (arrive à l’iPhone 11).

iPhone 12 6,1 ″ (OLED): à partir de 1099 $ (succède à l’iPhone 11 Pro).

6,7 ″ iPhone 12 (OLED): à partir de 1 199 $ (succède à l’iPhone 11 Pro Max).