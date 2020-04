Deux petites entreprises se rassemblent pour soutenir les autres avec des ventes de cartes-cadeaux en ligne qui agissent comme des «microcrédits» – .

Le Tractor Tavern, dans le quartier Ballard de Seattle, compte parmi de nombreux bars, restaurants et lieux de musique qui ont temporairement fermé leurs portes à la suite de la pandémie de coronavirus. Photo prise le 29 mars 2020. (Photo Brent Roraback)

Alors que les efforts visant à limiter les mouvements et les interactions dans l’État de Washington semblent ralentir la nouvelle épidémie de coronavirus dans la région, le mandat martèle les entreprises locales dont les ventes ont chuté.

Maintenant, deux initiatives basées à Seattle tentent de donner aux restaurants, bars, cafés, magasins, salons et d’innombrables autres petites entreprises un coup de pouce en vendant des cartes-cadeaux et des certificats.

“Vous achetez ceci pour vous-même et pour l’établissement. C’est comme un microcrédit pour l’entreprise qui a besoin de liquidités en ce moment », a déclaré Richard Hurring.

Richard Hurring (à gauche) et Ian Dinsmore ont lancé le projet Pay Forward pour aider les restaurants et les bars de Seattle à vendre des cartes-cadeaux. (Photo de Big Man and the Little Guy)

Il y a une semaine, Hurr et Ian Dinsmore ont lancé le projet Pay Forward, qui a des liens avec des cartes-cadeaux vendues par environ 250 restaurants, bars et brasseries de Seattle et est organisé par quartier. La plateforme est gratuite pour les participants. Le duo dirigeait également une firme de marketing appelée Big Man and the Little Guy.

Le marché des certificats-cadeaux de l’intentionniste a été lancé cette semaine. Il fait la promotion d’un large éventail de petites entreprises désireuses de vendre des cartes-cadeaux et agit en tant qu’intermédiaire pour la vente de certificats d’entreprises qui ne disposent pas d’un site en ligne pour effectuer ces transactions.

«Il n’y a tout simplement pas un accès égal à la technologie, aux ressources et au savoir-faire quand il s’agit de se connecter», a déclaré Laura Clise, fondatrice d’Intentionalist, une startup de Seattle qui fait la promotion d’entreprises locales dans de nombreuses villes à l’échelle nationale. “Si vous n’avez pas de présence en ligne, vous avez un inconvénient majeur.”

Le marché intentionnaliste est également gratuit pour les utilisateurs. Clise accepte les dons des acheteurs pour soutenir la plateforme.

Pay Forward Project cette semaine commencera à envoyer un bulletin hebdomadaire pour partager des informations sur la façon d’acheter des cartes-cadeaux dans des établissements qui n’ont pas de ventes en ligne, et comprendra d’autres offres spéciales.

À minuit le 16 mars, le gouverneur Jay Inslee a exigé des restaurants, des bars et des cafés qu’ils cessent immédiatement de servir les clients sur place, alors qu’ils peuvent toujours vendre de la nourriture et des boissons pour le ramassage ou la livraison. Une semaine plus tard, Inslee a annoncé sa commande «Rester à la maison, rester en bonne santé» qui oblige les gens à rester à la maison et a fermé toutes les entreprises, sauf essentielles. L’ordonnance est entrée en vigueur le 25 mars. Certains magasins de vente au détail de briques et de mortier ont déplacé leurs ventes en ligne.

L’état de Washington a signalé 219 décès causés par COVID-19 et 5187 cas confirmés lundi, selon le Coronavirus Resource Center de l’Université Johns Hopkins. Le comté de King, qui comprend Seattle, reste le plus durement touché avec 2 330 cas et 150 décès.

Laura Clise, fondatrice d’Intentionalist. (Photo intentionnaliste)

Dans un autre effort pour soutenir les entreprises locales, la ville de Seattle a lancé lundi une plate-forme appelée SupportSeattleSmallBiz pour localiser les sites desservant toujours les clients par ces moyens alternatifs.

Intentionalist possède également un annuaire de livraison / emporter avec une portée géographique plus large, et il a essayé d’évaluer les services de livraison selon des normes éthiques. Les autres plates-formes de livraison incluent Catch22Delivery, Minnow et Peach (lire la couverture de . sur ces ressources).

«La crise pousse toutes les entreprises à trouver rapidement comment évoluer et s’adapter», a déclaré Clise.

Seattle’s Stoup Brewing est sur la plateforme Pay Forward Project pour promouvoir ses cartes-cadeaux. La société a récemment mis en place un système de vente en ligne et vend de la bière à emporter – une transition importante à mesure que les clients de gros ont disparu et que la brasserie devait déplacer la bière qu’elle avait déjà produite.

«Tout le monde qui passe exprime tout ce qu’il attend de nous pour y arriver», a déclaré la copropriétaire de Stoup, Lara Zahaba.

Stoup Brewing devient innovant avec les ventes pendant le coronavirus, offrant des commandes en ligne de bière à emporter et des cartes-cadeaux. (. / Kurt Schlosser)

La Downtown Seattle Association compile des données pour avoir une idée de l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’économie de la région:

Rien qu’au centre-ville de Seattle, quelque 46 700 emplois dans les restaurants, la vente au détail, les hôtels, les arts, les loisirs et le divertissement sont menacés.

Le taux de chômage actuel est désormais d’environ 6% pour le comté de King, soit le double du taux au début de 2020.

Au cours de la semaine dernière, les ventes de restaurants à Seattle ont diminué de 81% d’une année à l’autre par rapport à l’année dernière.

L’association et d’autres appellent à une action agressive au niveau national pour soutenir les entreprises locales. Seattle a pris des mesures pour aider les petites entreprises, y compris le report des taxes B&O et une interdiction temporaire d’expulsions en raison de paiements de loyer manqués.

Vendredi, le gouvernement a adopté un plan de relance économique de 2 billions de dollars – le plus important de l’histoire des États-Unis – et envisage des mesures supplémentaires. Le forfait comprend 350 milliards de dollars pour les prêts aux petites entreprises pour couvrir les dépenses pouvant aller jusqu’à huit semaines.

«Les cartes-cadeaux et l’innovation sont excellentes», a déclaré Don Blakeney, vice-président du plaidoyer et du développement économique pour l’association à but non lucratif Downtown Seattle. «Mais nous devons vraiment nous attaquer à cela à un niveau élevé avec des ressources et un engagement importants de la part du gouvernement.»