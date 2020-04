Deux techniciens de Seattle s’en tiennent au coronavirus avec un «Gumwall» virtuel au profit des employés des restaurants – .

Un don de 1 $ supprime l’un des morceaux de «gomme» colorés du site Web de Gumwall et lorsqu’ils sont tous achetés, une image sera révélée. (Image Gumwall)

La célèbre attraction touristique gluante de Seattle a été nettoyée d’un million de morceaux de chewing-gum en 2015. En 2020, les visiteurs d’un nouveau site Web appelé Gumwall peuvent dépenser de l’argent pour retirer un seul morceau de «gomme» virtuelle et nettoyer le Cette fois, le mur bénéficiera aux travailleurs des restaurants et de l’hôtellerie touchés par l’épidémie de coronavirus.

Le site sera lancé dans cinq jours selon un compte à rebours tournant en haut, et est l’oeuvre de Mark Michael et Patrick Opie. Michael est co-fondateur et PDG de DevHub, une startup de Seattle dont la plate-forme est utilisée par les grandes marques et / ou leurs agences pour créer des sites Web et des pages de destination. Opie, un ancien ingénieur DevHub, est le fondateur de Scout9, un assistant virtuel basé sur l’IA pour aider les gens à élever un chiot.

Mettre vos doigts dans votre bouche pour attraper un morceau de gomme, puis coller cette gomme sur le mur de briques d’une ruelle publique semble être le genre de comportement qui pourrait utiliser une alternative en ligne, surtout en ce qui concerne toute l’hygiène inspirée par les coronavirus les conseils que vous avez entendus.

Mark Michael, à gauche, et Patrick Opie. (Photos liées)

Mais l’idée de Michael a été déclenchée principalement par sa préoccupation pour les employés des restaurants et des hôtels, dont certains ont été en deuil dans son quartier de Belltown au tout début d’une fermeture de ce type d’entreprises à Seattle.

Un habitué du restaurant italien Assaggio, Michael était là lorsque des travailleurs des établissements voisins du chef Tom Douglas sont entrés et ont dit qu’ils étaient relâchés lors de la fermeture de 13 restaurants.

“C’est à ce moment-là que je me disais, putain de merde, c’est tellement réel”, a déclaré Michael.

Plutôt que de consacrer son argent à des cartes-cadeaux ou d’encourager plus de gens à commander des plats à emporter, Michael a imaginé un effort collectif dans lequel les personnes faisant un don de 1 $ pourraient se transformer en jeu virtuel et être plus amusantes. À mesure que chaque morceau de «gomme» est retiré, une image sera révélée sur Gumwall.

Et chaque dollar ira à Big Table – Seattle, une organisation qui s’occupe des travailleurs en crise. Selon Big Table, l’industrie hôtelière de Seattle emploie près de 275 000 personnes dans 3 200 restaurants et 200 hôtels. Pendant la crise du COVID-19, il oriente les gens vers des ressources aussi variées que l’allégement de la dette médicale, l’aide au chômage, des couches et des fournitures pour bébés gratuites, etc.

“Tout ce qui se passe leur revient directement”, a déclaré Michael à propos des dons de Gumwall.

Tout en travaillant à domicile sur les affaires DevHub, il a fallu environ une semaine pour assembler le site avec Opie.

«Ce n’est vraiment pas si difficile. C’est une passerelle de paiement, des graphismes très simplistes, c’est plus le mécanisme de pouvoir accepter un dollar qui est, je suppose, la partie la plus difficile », a-t-il ajouté.

Euh, lavez-vous les mains? Une section du vrai mur de gomme dans Post Alley de Seattle, où la gomme à mâcher est collée à tout. (Photo . / Kurt Schlosser)

Michael a été inspiré pour jouer sur le vrai mur de gomme, car il le passe dans Post Alley près du marché de Pike Place plusieurs fois par semaine. Il a toujours eu le domaine Web gumwall.co et un ami a gumwall.com, qui pointe maintenant vers le site de Michael.

“Tout a simplement cliqué”, a-t-il déclaré. «Une représentation visuelle de quelque chose, une sorte de puzzle, quelque chose que Seattle pourrait reconnaître. Cela a juste fonctionné. “

Même le bouton «soumettre» pour ceux qui sont sur le point de cliquer et de donner de l’argent vibre comme une bulle de chewing-gum rose.

Il y a 10 000 morceaux de «gomme» sur son mur et Michael a dit qu’il serait prêt à relancer le tout s’il parvient à vendre et à collecter 10 000 $. Il imaginait faire autre chose pour Seattle avec des dons de 1 $, peut-être pour sauver un chien ou un chat.

Et lorsque le verrouillage sera levé, COVID-19 craindra et les restaurants s’ouvriront à nouveau, Michael se dirigera de l’autre côté de la rue jusqu’à son endroit préféré.

«Je vais chez Assaggio. Je vais verser un martini dans mon globe oculaire », a-t-il dit en riant. «Dans certains restaurants et bars, il y a une magie pour eux. S’il y avait un tremblement de terre ou une panne de courant ou une tempête de neige, ce serait l’endroit où je voudrais aller.

“Je vais aussi m’habiller, comme si c’était le Nouvel An ou quelque chose comme ça”, a-t-il ajouté. “Je vais y aller à coup sûr.”