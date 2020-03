Développement de Chrome suspendu par un coronavirus

Le coronavirus peut avec tout et avec la vie ordinaire de millions de personnes transformées en extrêmes insoupçonnés, il n’est pas surprenant que même le développement de logiciels, quelque chose qui peut a priori être effectué par voie électronique, soit affecté par ce qui est sans aucun doute la pire pandémie qui nous ait touchés vivre notre génération. Pour l’instant.

Ainsi, le développement du navigateur Web Chrome et donc du système d’exploitation qui en découle, Chrome OS, paralyser leur développement jusqu’à nouvel ordre. Ou, en d’autres termes, la version 80 de Chrome va rester avec nous beaucoup plus longtemps que d’habitude. Plus précisément, jusqu’à ce que la vie redevienne normale et que les développeurs Google reprennent leur activité.

En raison des horaires de travail ajustés, nous suspendons les prochaines versions de Chrome et de Chrome OS. Notre objectif est de s’assurer qu’ils continuent d’être stables, sécurisés et fiables pour quiconque en dépend. Nous prioriserons les mises à jour liées à la sécurité, qui seront incluses dans Chrome 80. Restez à l’écoute.

Ergo, jusqu’à ce que la situation avec le COVID-19 soit corrigée, le navigateur Google ne recevra aucune des nouvelles fonctionnalités en cours de développement, seuls les correctifs de sécurité, dont le mode de maintenance, afin d’assurer la fiabilité de l’application. Et c’est que la crise des coronavirus a déjà généré la plus grande collection de cyberattaques enregistrées depuis des années.

“Pendant cette période, nous ne ferons pas la promotion de Chrome 81 de la version bêta à stable. Nous prévoyons de recommencer à envoyer des chaînes de développement dans un avenir proche et continuerons d’envoyer Canary (instable) comme prévu », ajoutent-ils dans un autre tweet. Cette rupture affectera-t-elle le reste des navigateurs basés sur Chromium? Tout semble indiquer que oui, du moins en ce qui concerne les caractéristiques de base.