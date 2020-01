Devez-vous utiliser la photothèque iCloud?

Le service en ligne d’Apple, la bibliothèque de photos iCloud, vous permet d’accéder, de gérer, de modifier et de partager en toute transparence des photos et des vidéos depuis votre iPhone, iPad et votre Mac. Son utilisation est gratuite – mais si vous souhaitez stocker une quantité réelle de données, vous devrez vous contenter d’un plan iCloud payant. Au fil des ans, de nombreuses personnes m’ont demandé si elles devaient activer la photothèque iCloud: est-ce sûr? Est-ce sécurisé? Le coût d’un plan iCloud en vaut-il la peine?

Qu’est-ce que la photothèque iCloud?

Essentiellement, la bibliothèque de photos iCloud est une fonctionnalité facultative du service iCloud d’Apple qui peut automatiquement sauvegarder et synchroniser toutes les images et vidéos que vous prenez sur iCloud. Il fonctionne avec Photos pour iPhone, iPad et Mac, et fournit également des services de synchronisation pour des appareils comme Apple TV.

Lorsque vous activez la bibliothèque de photos iCloud, elle utilise votre espace de stockage iCloud pour télécharger toutes les images et vidéos que vous avez prises, captures d’écran, enregistrées ou importées sur l’un de vos appareils iOS ou Mac.

Apple prend en charge un certain nombre de types de fichiers dans la bibliothèque de photos iCloud, notamment:

HEIF (codec d’image haute efficacité d’Apple qui économise de l’espace disque)

JPEG (la plupart des fichiers d’images Web)

RAW (fichiers d’image qui n’ont pas été traités, généralement à partir d’une caméra haut de gamme ou d’une application iPhone tierce)

PNG (images avec arrière-plans transparents; captures d’écran)

GIF (animations)

TIFF (souvent des projets graphiques ou des photographies haut de gamme)

HEVC (le codec vidéo haute efficacité d’Apple qui économise de l’espace disque)

MP4 (vidéo)

Formats spéciaux réservés à Apple, tels que Slo-Mo, Time-lapse et Live Photos

Vous n’avez pas besoin d’utiliser la bibliothèque de photos iCloud pour utiliser l’application Photos d’Apple sur votre Mac, iPhone ou iPad; l’application fonctionne sans aucune implication de service cloud. Mais si vous continuez à utiliser iCloud, nous vous recommandons fortement de trouver un moyen différent de sauvegarder vos photos, de peur de les perdre accidentellement.

Si vous choisissez d’utiliser la bibliothèque de photos iCloud, vous devrez probablement payer pour l’espace de stockage iCloud pour enregistrer correctement toutes vos images sans obstruer votre iPhone, iPad ou Mac. Une fois que vous l’avez fait, vous aurez accès à tous ses avantages de sauvegarde ainsi qu’à sa synchronisation automatique entre les appareils et le service de partage.

Les avantages

Après plusieurs années avec iCloud Photo Library et les applications Photos sur Mac et iPhone / iPad, je connais assez bien les hauts et les bas du service. Heureusement, il y a beaucoup plus de hauts que de bas – du moins d’après mon expérience.

Cela fonctionne – vraiment!

Le plus gros point dans la colonne “pro” de la bibliothèque de photos iCloud est peut-être pour moi que l’équipe iCloud d’Apple a un produit de synchronisation solide “ça marche”. Même au cours des premiers jours de test bêta, je n’ai eu aucun problème avec la perte ou la suppression d’images d’iCloud de ma bibliothèque.

Je n’ai eu qu’une seule erreur de synchronisation, qui est venue de la désactivation accidentelle d’iCloud sur mon MacBook avant qu’il n’ait fini de synchroniser cette bibliothèque; en conséquence, ces photos à moitié téléchargées ont disparu de mes autres appareils. Mais ils sont restés sur mon MacBook et repeuplés sur mon iPhone et d’autres Mac dès que j’ai réactivé la synchronisation iCloud.

Vous pouvez vraiment accéder à vos photos de n’importe où – et les gérer également

Avec la bibliothèque de photos iCloud, mes images sont accessibles partout – même sur iCloud.com si je n’ai pas un de mes appareils à portée de main – et lorsque je suis hors ligne, je peux toujours afficher des vignettes basse résolution de toutes les photos que je n’ai pas téléchargé localement sur ma machine. Je peux même gérer cette bibliothèque hors ligne: supprimez une image lorsque vous n’êtes pas connecté à Internet, ou ajoutez-la à un album, et tout cela se synchronise lorsque vous revenez en ligne.

De plus, la bibliothèque de photos iCloud a résolu l’une de mes plus anciennes irritations de gestion de photos sur iPhone: je peux gérer des albums sur mon Mac et les synchroniser avec mon iPhone, et vice versa. Cela inclut l’album People, qui trouve automatiquement des visages dans les images de vos amis; ces données se synchronisent désormais également sur votre iPhone, iPad et Mac.

Vos modifications se synchronisent également sur vos appareils

Oubliez d’avoir à faire plusieurs copies de vos images pour les modifier: la bibliothèque de photos iCloud synchronise les modifications d’image non destructives sur vos appareils, ce qui signifie que vous pouvez commencer à modifier une image sur votre iPhone, terminer la retouche sur votre Mac ou tout annuler sur votre iPad.

Stockage optimisé pour la grêle

L’option Optimiser le stockage de la bibliothèque de photos iCloud prend automatiquement et intelligemment un pourcentage de l’espace de stockage de votre appareil pour les versions haute résolution de vos photos les plus récentes; toutes les images ou vidéos qui ne peuvent pas tenir dans cet espace sont stockées sous forme de vignettes basse résolution. Cet espace est également variable – il n’occupe pas chaque parcelle d’espace libre dont vous disposez, et s’approprie plutôt une partie du stockage de photos, en s’ajustant intelligemment à la volée.

Si vous devez télécharger une image ou une vidéo plus ancienne qui a été déchargée de votre appareil et stockée dans iCloud, il vous suffit de la toucher lorsque vous êtes en Wi-Fi; l’application Photos supprimera automatiquement les images et les vidéos les plus anciennes que vous ayez vues afin de faire de la place pour les plus récentes téléchargées.

C’est génial non seulement pour les appareils iOS à petit stockage, mais aussi pour les ordinateurs portables: j’adore pouvoir transporter ma «totalité» de la bibliothèque sur mon Mac sans avoir à trimbaler un disque externe de 500 Go pour afficher des photos Raw en pleine résolution.

Sauvegardes solides et sécurisées

Bien que l’objectif principal de la bibliothèque de photos iCloud soit de vous fournir la même bibliothèque sur tous vos appareils, elle conserve également une copie de cette bibliothèque en toute sécurité dans iCloud à l’aide du cadre CloudKit d’Apple. Dans le cas peu probable d’un dysfonctionnement du disque dur, d’un iPhone gorgé d’eau ou d’autres catastrophes matérielles, vos images seront saines et sûres et prêtes à être téléchargées à nouveau.

Photothèque iCloud et sécurité: ce que vous devez savoir!

Les inconvénients

Pour tout ce que j’aime dans la photothèque iCloud, elle a toujours ses défauts. Pour moi, ce ne sont pas des rupteurs d’affaire, mais ils peuvent dépendre de vos besoins.

Le coût de stockage iCloud

Le coût des offres de stockage iCloud d’Apple s’est considérablement amélioré au fil du temps, avec 10 $ par mois vous offrant maintenant 2 To d’espace de stockage iCloud. Cependant, alors que le plan d’Apple de 10 $ par mois surpasse désormais Dropbox, il n’a toujours pas pu égaler le niveau de stockage gratuit de 15 Go de Google (sans parler du stockage gratuit “illimité” de la société dans l’application Google Photos, qui vous permet d’enregistrer un nombre infini de photos à moyenne résolution à 16 mégapixels ou moins).

Alors que 2 To et les niveaux moins chers devraient être suffisants pour la plupart des gens, cela représente toujours jusqu’à 10 $ par mois, et l’offre de Google peut sembler terriblement tentante – en particulier lorsque la plupart des photos prises sur un iPhone sont inférieures à 16 MP.

Il existe une alternative basée sur Apple pour ceux qui ne veulent pas payer pour un plan de stockage iCloud: Photo Stream. Bien que l’ancien service de synchronisation ait été largement remplacé par la bibliothèque de photos iCloud, il offre toujours un moyen rapide de synchroniser les images les plus récentes avec vos autres appareils et de les sauvegarder sur votre disque dur local.

Photothèque iCloud vs My Photo Stream: Quelle est la différence?

Vous ne pouvez pas exclure certaines photos de la synchronisation

CloudKit est incroyablement sécurisé, mais même ainsi, il se peut que vous préfériez certaines images rester hors ligne – que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles. Malheureusement, la bibliothèque de photos iCloud est une affaire de tout ou rien: si vous voulez que ces photos soient hors ligne, vous devrez les retirer de Photos pour Mac ou iOS pour le faire.

Comment garder toutes vos photos privées hors d’iCloud

Il est (en grande partie) lié à Photos pour Mac et iOS

Si vous êtes un utilisateur inconditionnel de Lightroom, la photothèque iCloud ne vous aidera pas vraiment – elle dépend de Photos pour iOS et de Photos pour Mac. Photos pour Mac prend en charge les éditeurs d’images externes tels que Photoshop et Pixelmator, et vous pouvez configurer des workflows d’automatisation pour déplacer vos snapshots Lightroom préférés vers Photos. Vous pouvez même télécharger des images directement sur iCloud.com, si cela ne vous dérange pas le flux de travail. Mais ces solutions alternatives ne sont pas aussi faciles que la case à cocher par défaut iCloud Photo Library que vous obtenez dans l’application Photos.

Il y a aussi la question des bibliothèques de référence: officiellement, la bibliothèque de photos iCloud ne prend pas en charge la synchronisation avec une bibliothèque Photos pour Mac référencée supplémentaire (une conservée sur un disque externe), en raison du risque de conflits de synchronisation. Il existe une solution de contournement (lourde) qui implique plusieurs bibliothèques et l’activation et la désactivation de la photothèque iCloud, mais cela ne vaut peut-être pas la peine pour ceux qui ont régulièrement besoin d’accéder aux images référencées.

Conclusion

Pour moi, la bibliothèque de photos iCloud est un excellent moyen d’apporter mes images et vidéos à tous mes appareils. Il possède des capacités de synchronisation impressionnantes, un accès photo hors ligne et une gestion et une sauvegarde faciles, même pour des bibliothèques gigantesques. Mais il a également quelques mises en garde qui, même si ce ne sont pas des ruptures pour moi, pourraient l’être pour d’autres. Pour ceux qui ne savent pas dans quel camp ils se trouvent, j’espère avoir clarifié les avantages et les inconvénients de la photothèque iCloud pour vous aider à prendre la décision qui convient à votre flux de travail.