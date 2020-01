Devil May Cry 5: Différences de caractères et guides | .

Devil May Cry 5 est le retour acclamé par la critique de la franchise d’action de personnage. La dernière entrée de la série Capcom est un retour en forme pour la série. Ramener les personnages de retour Nero et Dante, et réorganiser leurs trousses à outils avec l’introduction du mystérieux V.Les fans du genre action de personnage ont l’embarras du choix avec le retour de la série classique.

Connexes: Xbox Game Pass ajoute Devil May Cry 5, Stellaris

Les nouveaux joueurs de la série DMC peuvent trouver la complexité de chaque personnage et leur pléthore d’options écrasantes. Chacun des trois personnages mentionnés a une large gamme de capacités offensives et est une machine de combat affinée. Ce guide fournira un bref aperçu des trois personnages jouables tout en offrant quelques capacités majeures qui sont essentielles pour dominer avec chaque membre de la distribution.

Dante est le personnage incontournable de la série. Étant à la fois le principal protagoniste et le diplomate le plus emblématique de la franchise, il est le personnage qui encapsule DMC en tant que série. Dante est un personnage qui a une gamme variée de styles de jeu différents, permettant aux joueurs de décider comment ils souhaitent jouer à Dante et quelles combinaisons d’armes ils trouvent les plus agréables.

Dante étant le personnage principal de la franchise est tout sauf convivial pour les débutants. Sa grande variété de styles et d’options d’armes peut être difficile à gérer et peut être frustrante à maîtriser. Ses styles variés incluent Swordmaster, Gunslinger, Trickster et Royal Guard. Chacun de ces styles a un jeu de mouvements approfondi et bien défini et nécessite une certaine pratique pour devenir vraiment un joueur Dante bien versé.

La bonne nouvelle est que si vous êtes extrêmement intéressé par un style particulier, vous pouvez basculer entre chacun d’eux pendant un combat. La clé de l’utilisation de Dante est la commutation constante des styles sur le pavé directionnel. Donc, si vous étiez un utilisateur passionné de Swordmaster et un Gunslinger moyen, alors basculer entre les deux styles serait votre style de jeu. Chaque style a sa propre utilité, alors assurez-vous de ne négliger aucun des styles de la trousse à outils de Dante. Maîtriser et se familiariser avec autant de styles que possible est crucial pour la maîtrise de Dante.

L’un des personnages principaux du nouvel ajout à la franchise DMC, Nero est le fils de Virgil et possède un ensemble de mouvements tout aussi complexe et gratifiant. Son peut être légèrement plus convivial pour les débutants que les deux autres personnages, mais il possède une certaine complexité qui lui est propre.

L’un des mouvements clés à utiliser lors de la lecture de Nero est sa puissante capacité Devil Bringer. Ce mouvement permet à Nero d’attirer les ennemis vers lui et de provoquer des dégâts massifs. Ce mouvement est essentiel pour réduire la distance rapidement et de manière fiable dans les situations de combat. Si un ennemi est trop lourd pour que Nero puisse l’attirer, il se lancera simplement vers l’ennemi en utilisant le mouvement Devil Bringer lui permettant d’être à portée pour de gros dégâts. Notez que le Devil Bringer est moins efficace sur les ennemis avec des boucliers ou des ennemis de boss, mais c’est toujours une technique fiable à utiliser.

Un autre élément clé du style de jeu de Nero est l’utilisation de son arme Blue Rose. C’est le pistolet à main de Nero, c’est un pistolet dévastateur et offre une variété d’utilités lors de la lecture de Nero. En appuyant simplement sur le bouton, Nero tirera une balle de sa Rose bleue et infligera des dégâts. En maintenant le bouton qui déclenche la Blue Rose, Nero commencera à charger le tir. Charger Blue Rose a un maximum de trois niveaux, chaque niveau infligeant plus de dégâts et frappant paralysant que le dernier. Un tir Blue Rose complètement chargé peut donner un coup puissant qui a un énorme coup de poing. Le tir complètement chargé provoque également une deuxième explosion après le tir initial. Ceci est important pour effectuer de puissants combos et configurations lors de la lecture de Nero. La technique Blue Rose est un aspect majeur de l’utilisation de Nero à son plein potentiel.

V est le dernier personnage à entrer dans la distribution de la liste DMC. Une figure mystérieuse qui a la capacité de contrôler et de manipuler un casting de puissants familiers. V a un style de jeu intéressant et unique qui contraste ses contemporains dans le jeu. Il excelle à utiliser ses familiers pour effectuer un éventail d’attaques puissantes alors qu’il se tient à l’abri des dommages. Cela peut sembler relativement facile, mais le style de jeu de V a une certaine complexité.

Lorsque vous jouez en V, l’un des conseils les plus importants pour utiliser efficacement son kit est de remapper son schéma de contrôle. La disposition suggérée serait de jouer ses boutons Griffin et Shadow sur les boutons de déclenchement de votre contrôleur préféré. Cela permet à V d’avoir accès à ses deux familiers avec une facilité d’utilisation qui serait impossible sans régler les commandes. Ceci est également essentiel pour la fonction de charge de ses familiers. Être capable de charger facilement les attaques de ses familiers, sans entraver sa capacité à se déplacer et à effectuer d’autres actions, est essentiel pour utiliser V efficacement. Les attaques de charge de son familier sont à la fois puissantes et possèdent une portée décente.

Une autre astuce pour exceller avec V est d’utiliser la caméra pendant les rencontres de combat. DMC impose un mécanisme qui oblige les ennemis à être à l’écran avant de pouvoir attaquer votre personnage. En éloignant la caméra des ennemis, V est essentiellement libre de permettre à ses serviteurs de faire le travail pour lui. Étant donné que ses familiers n’ont pas à être verrouillés pour attaquer les ennemis, vous pouvez déplacer la caméra dans un angle sûr en les laissant choisir vos ennemis. Ce n’est pas exactement la façon la plus élégante de se battre, mais cela rend les capacités de V extrêmement puissantes et efficaces.

Lorsque vous incarnez les différents personnages de Devil May Cry 5, assurez-vous de pratiquer et de mémoriser chacune de leurs capacités et mouvements afin de décimer les vagues d’ennemis trouvés tout au long du jeu. Avec un peu de pratique, même un nouveau venu de la franchise appréciera l’action combo lourde de Devil May Cry 5.

Plus: Devil May Cry 5 Kylo Ren Mod prouve que V pourrait rejoindre la première commande

Devil May Cry 5 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.